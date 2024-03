Nowości w mObywatelu. Ministerstwo publikuje „rozkład jazdy”

Chcesz wiedzieć, jakie kolejne dokumenty i usługi pojawią się wkrótce w aplikacji mObywatel 2.0? Nic prostszego! Wejdź na naszą rozpiskę i zobacz:

🔵 co zaplanowaliśmy,

🟡 co w tym momencie realizujemy,

🟢 co już zrobiliśmy.

Szczegóły na stronie: https://t.co/QhvA1zeNov pic.twitter.com/PtIugL92mv