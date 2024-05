Nowy sprzęt Garmina wkrótce w Polsce. Ile będzie kosztował inteligentny ciśnieniomierz?

Garmin zapowiedział, że już wkrótce w Polsce będziemy mogli kupić inteligentny ciśnieniomierz. Poznaliśmy też jego sugerowaną cenę. Spoiler: nie jest niska.

Co oferuje Garmin Index BPM?

Większość osób firmę Garmin kojarzy ze sportowymi zegarkami, a także z innymi urządzeniami i akcesoriami dla osób aktywnych fizycznie. Do tego dochodzą również sprzęty przeznaczone do korzystania w samochodzie i dla użytkowników motocykli. Wkrótce polska oferta wzbogaci się o zupełnie nowy produkt, czyli Garmin Index BPM.

Mamy do czynienia z pierwszym inteligentnym ciśnieniomierzem marki. Urządzenie wyposażone jest w niewielki wyświetlacz o rozmiarach 32,4×21,4 mm i rozdzielczości 128×64 pikseli. Jedną z zalet jest fakt, że ciśnieniomierz może być używany jako samodzielny sprzęt, gdy przykładowo po prostu potrzebujemy zmierzyć ciśnienie krwi i tętno.

Ciśnieniomierz można też połączyć z platformą Garmin Connect, aby przeglądać zgromadzone pomiary w mobilnej aplikacji. Dane zobaczymy również na stronie internetowej z poziomu przeglądarki. Na pokładzie znalazły się moduły Bluetooth i Wi-Fi. Oczywiście pomiary trzymane są w aplikacji i chmurze, co pozwala na wygodny podgląd historii i trendów.

Mamy raporty 7-dniowe, 4-tygodniowe i roczne. Raporty można również udostępniać i eksportować do formatu PDF. Dodatkowo dane mogą być łączone z danymi zebranymi przez inne urządzenia producenta, w tym również z tymi ze sportowych zegarków.

Wypada jeszcze wspomnieć, że Index BPM wyposażony jest w regulowany mankiet, który pozwala dopasować zakres rozmiarów do ramion od 22 do 42 cm w obwodzie. Jeśli z ciśnieniomierza chce korzystać większa liczba osób, istnieje możliwość stworzenia do 16 profili użytkowników – każdy może monitorować własne dane i synchronizować ze swoim kontem Garmin Connect.

Jeśli chodzi o czas pracy, to według danych producenta wynosi on do 9 miesięcy. Urządzenie jest dostarczane z czterema bateriami AAA, które można łatwo wymienić w razie potrzeby.

Na ile został wyceniony inteligentny ciśnieniomierz?

Firma informuje, że Index BPM będzie już wkrótce dostępny w Polsce u wybranych autoryzowanych sprzedawców. Sugerowana cena detaliczna została ustalona na 179,99 euro, czyli około 780 złotych.