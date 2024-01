Dzieciaki z aplikacją Ministerstwa Cyfryzacji. W jakim wieku można założyć Profil Zaufany?

Profil Zaufany kojarzy się z aplikacją mObywatel i przechowywaniem cyfrowej wersji dowodu osobistego w telefonie. Jednak może być on używany w inny sposób – nawet przez nastolatków.

Profil Zaufany – ile trzeba mieć lat?

Najważniejsza informacja brzmi: nie trzeba mieć 18 lat, żeby założyć Profil Zaufany. Dzieci zyskują ograniczoną zdolność do czynności prawnych znacznie wcześniej. Dlatego Profil Zaufany mogą mieć już 13-latkowie. Jak się do tego zabrać?

Wystarczy złożyć wniosek, a następnie potwierdzić go w jednym z punktów potwierdzających, zabierając ze sobą dokument tożsamości – paszport lub tymczasowy dowód osobisty. Listę takich punktów znajdziemy na stronach gov.pl. Istnieje też opcja skorzystania w tym celu z rozmowy wideo z urzędnikiem. Na weryfikację mamy 30 dni.

Na co nastolatkowi Profil Zaufany?

Wydawałoby się, że Profil Zaufany służy głównie do załatwiania „dorosłych” spraw, ale nie jest to regułą. Założenie takiego konta pozwala na logowanie się do systemów administracyjnych administracji publicznej, na przykład Internetowego Konta Pacjenta. Może się to przydać, gdy dziecko przewlekle choruje i na stałe przyjmuje konkretne leki. Wtedy może odbierać e-recepty i e-skierowania w aplikacji.

Nawet posiadając tymczasowy dowód osobisty, nastolatek nie ma prawa całkowicie samodzielnie korzystać z Profilu Zaufanego ani IKO. Nadzór nad nimi wciąż będą sprawować rodzice lub opiekunowie. Po ukończeniu 18. roku życia młody człowiek uzyska już „pełnię władzy” na swoim koncie, a rodzice automatycznie stracą możliwość podglądu historii leczenia.

Ponieważ popularność Profilu Zaufanego wśród dorosłych jest wysoka, Ministerstwo Cyfryzacji postanowiło przypomnieć powyższe informacje, mogące przydać się rodzicom nastoletnich dzieci.