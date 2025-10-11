Program lojalnościowy PKP coraz bliżej. Jakie będą benefity?

PKP Intercity przygotowuje długo zapowiadany program lojalnościowy dla swoich pasażerów. System premiowania regularnych podróżnych ma ruszyć na początku drugiego kwartału 2026 roku, a jego zasada ma być prosta: im częściej podróżujesz, tym mniej płacisz.

Im więcej jeździsz, tym taniej. Jakie są szczegóły programu?

Po kilku latach przygotowań, PKP Intercity oficjalnie potwierdziło datę uruchomienia swojego programu lojalnościowego – 22 kwietnia 2026 roku. Przewoźnik zapowiada, że projekt ma być odpowiedzią na rosnącą konkurencję ze strony prywatnych operatorów, takich jak RegioJet i Leo Express, którzy coraz śmielej wchodzą na polski rynek.

System ma działać według prostej zasady: „więcej podróżujesz – mniej płacisz”. Każdy zakup biletu będzie nagradzany punktami, których liczba zależeć będzie od ceny biletu oraz kategorii pociągu. Zgromadzone punkty będzie można wymieniać na zniżki przy kolejnych przejazdach, a w przypadku większej liczby punktów nawet na darmowe bilety.

PKP Intercity podkreśla, że nowy program obejmie wszystkie kategorie pociągów, czyli zarówno ekonomiczne TLK, ale też IC i Pendolino. Co istotne, z udziału wyłączeni zostaną jedynie pracownicy spółek kolejowych, korzystający z ulg, oraz pasażerowie podróżujący w komunikacji międzynarodowej.

Według wstępnych informacji, przekazanych przez Portal Kolejowy, przelicznik punktów ma wynosić 1 złoty = 3 punkty. W ramach katalogu nagród przewidziano nie tylko zniżki na bilety, lecz także nagrody rzeczowe i vouchery. W planach są także nagrody cyfrowe, takie jak dostęp do serwisów streamingowych, a nawet możliwość przekazania punktów na cele charytatywne.

Prezes PKP Intercity Janusz Malinowski zapowiedział, że wszystkie założenia projektu zostały już zatwierdzone, a obecnie trwają prace informatyczne nad wdrożeniem systemu. Jak podkreślił, celem programu jest nie tylko nagradzanie lojalnych pasażerów, ale też budowanie pozytywnego wizerunku kolei jako środka transportu wybieranego z przekonania, a nie z konieczności.

9 Ocena

PKP w końcu poczuło oddech konkurencji na plecach

Uruchomienie programu lojalnościowego to jeden z elementów szerszej strategii PKP Intercity, która ma na celu zatrzymanie pasażerów i przyciągnięcie nowych użytkowników w obliczu coraz silniejszej konkurencji.

Prywatni przewoźnicy, tacy jak RegioJet czy Leo Express, nie tylko wprowadzają promocyjne ceny biletów (nawet od 9 złotych), ale też oferują dodatkowe udogodnienia, w tym szybkie zwroty w przypadku awarii czy opóźnień.

PKP Intercity chce odpowiedzieć na te działania, podnosząc jakość usług i premiując lojalność. Nowy program ma pełnić podobną funkcję jak popularne systemy punktowe w liniach lotniczych, co oznacza, że mają zachęcać do częstszego korzystania z usług jednego przewoźnika.

Nowy system ma być w pełni zintegrowany z aplikacją i stroną internetową PKP Intercity. Pasażerowie będą tam mogli śledzić historię swoich przejazdów, saldo punktów oraz dostępne nagrody.