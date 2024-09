Promocja na przewóz roweru w PKP Intercity. Jak za darmo

Już tylko kilka dni dzieli nas od startu kolejnej akcji promocyjnej spółki PKP ICC. Przez tydzień pasażerowie będą mogli przewozić rowery pociągami za symboliczną złotówkę. Kiedy i w jaki sposób można skorzystać z tej okazji?

Bilet za złotówkę dla Twojego roweru

Rower za złotówkę z PKP Intercity to coroczna akcja promocyjna, która pozwala na przewiezienie jednośladu w pociągu, płacąc za to symboliczną złotówkę. Z okazji mogą skorzystać wszyscy pasażerowie kupujący bilety jednorazowe, krajowe, którzy zaplanowali przejazd pociągami Twoich Linii Kolejowych (TLK), InterCity (IC), Express InterCity (EIC) lub Express InterCity Premium (EIP) w drugiej klasie z miejscami siedzącymi. Cena biletu jest niezależna od wybranej relacji czy odległości.

Akcja promocyjna organizowana jest z okazji Europejskiego Tygodnia Mobilności i obowiązuje od 16 do 22 września danego roku kalendarzowego. Promocyjne bilety można zakupić w kasie biletowej, pociągu, serwisie e-IC lub aplikacji PKP Intercity.

Pasażer może sprawdzić czy dany przejazd obejmuje miejsca rowerowe w rozkładzie jazdy – pociągi zostały oznaczone piktogramem jednośladu, z którym można zapoznać się na poniższej grafice.

Jak sprawdzić czy pociąg ma miejsca rowerowe? (źródło: PKP Intercity)

Co ważne, liczba miejsc do przewozu jednośladów jest ograniczona. Dodatkowo – zgodnie z regulaminem – jeśli w pociągu zabraknie miejsc do siedzenia dla osoby z jednośladem, przejazd nie będzie możliwy.

PKP Intercity z promocjami na wybrane przejazdy Pendolino

Rower za złotówkę z PKP Intercity to jednak nie koniec niespodzianek, jakie przygotował polski przewoźnik kolejowy z okazji Europejskiego Tygodnia Mobilności. PKP ICC ogłosił także dodatkową akcję promocyjną o nazwie SuperPromo.

Okazje obowiązują w wybranych pociągach Pendolino w drugiej klasie . Pasażerowie relacji, takich jak Warszawa Wschodnia – Kraków Główny, Warszawa Wschodnia – Katowice/Bielsko-Biała Główna, Warszawa Centralna – Gdynia Główna, Gdynia Główna – Warszawa Centralna oraz Jelenia Góra/Wrocław – Warszawa Wschodnia, mogą zakupić bilety za 49 złotych, 59 złotych lub 79 złotych.

W odpowiedzi na uwagi pasażerów pod koniec sierpnia wdrożono nowy system sprzedaży biletów PKP ICC o nazwie e-IC 2.0. Klienci mogą skorzystać z wygodniejszego procesu kupna biletów na przejazdy. Wśród funkcji systemu znalazła się m.in. możliwość wyszukiwania połączeń w oparciu o nazwę miasta (bez konieczności wprowadzania nazwy stacji), wgląd do rozbudowanych informacji na temat trasy oraz łatwiejsze wyszukiwanie ulg i ofert. Ulepszono też proces zakupowy i dodano możliwość zakupu biletów okresowych z rezerwacjami.