Na Androida w końcu trafi Apple TV?

Kilka aplikacji, stworzonych przez giganta z Cupertino, jest na co dzień wykorzystywanych przez posiadaczy smartfonów i tabletów z systemem Android. Już niedługo do tej listy może dołączyć także Apple TV. Skąd o tym wiemy?

Apki Apple dla Androida do żadna nowość

Nie jest to oczywiste rozwiązanie, ale jednak prawdziwe. Użytkownicy urządzeń wyposażonych w system operacyjny Android mogą na co dzień korzystać z kilku aplikacji stworzonych przez producenta iPhone’ów. Ta lista nie jest oczywiście zbyt długa, ponieważ obejmuje takie apki, jak: Apple Music, Move to iOS i aplikację Beats do obsługi bezprzewodowych słuchawek.

W sieci pojawiły się informacje, które mówią o tym, że już niedługo do tych programów może dołączyć także Apple TV. Warto tutaj zauważyć, że gigant z Cupertino udostępnił już apkę swojego serwisu VoD dla systemu Android TV. Użytkownicy urządzeń mobilnych z systemem autorstwa Google wciąż jednak muszą do oglądania treści w tym serwisie używać przeglądarki, co jak sami przyznacie jest mało wygodnym rozwiązaniem.

Obecnie z serwisu VoD giganta z Cupertino można korzystać nie tylko na sprzętach producenta, ale także na PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, Roku i Amazon Fire TV i wybranych modelach telewizorów.

Firma sama się wygadała

Można powiedzieć, że Apple nie potrafiło utrzymać tej sprawy w tajemnicy zbyt długo, ponieważ poniekąd samo się zdradziło. O sprawie na łamach Bloomberga poinformował Mark Gurman, który już wiele razy dostarczał słuszne doniesienia o planowanych przez giganta z Cupertino działaniach.

Dziennikarz zauważył w sieci ofertę pracy, w której producent iPhone’ów poszukuje starszego inżyniera oprogramowania na Androida, który dołączy do zespołu aplikacji Apple TV. Inżynier otrzyma zadanie kierowania rozwojem „aplikacji używanej przez miliony do oglądania i odkrywania telewizji i sportu”. Taki opis sugeruje, że nie może chodzić o nic innego niż serwis Apple TV.

Kiedy firma planuje udostępnić swoją aplikację na smartfony i tablety z Androidem? Tego jeszcze nie wiemy. Nie jest nawet wiadome, czy prace nad apką już trwają, czy Apple dopiero kompletuje zespół, który ma zająć się tym zadaniem.