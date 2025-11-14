Pierwszy taki laptop Samsunga z 5G. Specyfikacja jest niezła

Samsung rozszerzył rodzinę Galaxy Book 5 o nowy model Galaxy Book 5 Edge 5G. To najnowszy i zarazem jedyny laptop z tej serii z łącznością 5G i gniazdem na kartę SIM, co pozwala korzystać z mobilnego internetu bez tkwienia na uwięzi sieci Wi-Fi.

Laptop Samsung Galaxy Book 5 Edge 5G to najnowszy, ale nie najmocniejszy sprzęt z serii

Laptop wyposażono w 15,6-calowy ekran IPS o rozdzielczości Full HD z powłoką antyodblaskową. Taki panel ma zapewniać ograniczenie refleksów świetlnych, co może przydać się zarówno w jasnym pomieszczeniu, jak i na zewnątrz. Fajnie, gdyby to był poziom zmatowienia wyświetlacza znany z Samsunga Galaxy S25 Ultra (to naprawdę robi robotę!).

Producent zapewnia, że – dzięki akumulatorowi 61,2 Wh – z urządzenia można korzystać naprawdę długo – mówi się o nawet 27 godzinach odtwarzania wideo (oczywiście przy odpowiednio ustawionej jasności ekranu, wyłączonym Wi-Fi itp.). Za pomocą dołączonej ładowarki (65 W) sprzęt ma się ładować do 43% w zaledwie 30 minut.

Mimo dużej przekątnej ekranu laptop pozostaje relatywnie mobilny. Waga urządzenia to 1,66 kg, a grubość obudowy wynosi 15,5 mm. W praktyce oznacza to, że Galaxy Book 5 Edge 5G jest cięższy o 166 g i grubszy o pół centymetra od modelu Galaxy Book 4 Edge.

Samsung Galaxy Book 5 Edge 5G (źródło Samsung)

Za wydajność odpowiada procesor Snapdragon X (X1-26-100) z grafiką Adreno, wspierany przez 16 GB pamięci RAM LPDDR5X oraz 512 GB szybkiej pamięci eUFS. To konfiguracja celująca przede wszystkim w użytkowników biurowych, którzy potrzebują sprzętu do pracy w podróży.

Galaxy Book 5 Edge 5G wypada dobrze pod względem funkcjonalności. Samsung zastosował tu głośniki stereo z obsługą Dolby Atmos, co ma zapewnić bardziej przestrzenny dźwięk podczas oglądania filmów i seriali. Urządzenie zostało też wyposażone w bogaty zestaw portów: dwa USB 4.0, jedno USB 3.2, HDMI 2.1 z obsługą obrazu 4K przy 60 Hz, gniazdo słuchawkowo-mikrofonowe oraz to, co w tym modelu kluczowe, czyli slot na kartę SIM i microSD. Jeśli chodzi o łączność, poza 5G Sub-6, laptop obsługuje także Wi-Fi 7 oraz Bluetooth 5.4.

Gdzie jest dostępny Samsung Galaxy Book 5 Edge 5G?

Niestety, na ten moment polscy klienci, chcący korzystać z najnowszego laptopa Samsunga, wyposażonego w gniazdo na kartę SIM, muszą obejść się smakiem. Sprzęt jest dostępny wyłącznie na brytyjskiej stronie Samsunga w cenie 949 funtów i nie wiadomo czy jego dystrybucja zostanie rozszerzona o inne kraje.

Jak pewnie wiecie, w Polsce Samsung oficjalnie nie sprzedaje swoich laptopów i to się raczej szybko nie zmieni (choć przez ostatnie lata pojawiało się naprawdę wiele plotek na ten temat). Natomiast inaczej sprawa wygląda np. u naszych zachodnich sąsiadów, gdzie Galaxy Booki są dostępne.