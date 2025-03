Nowy pierścień submarki Xiaomi. Tak długo jak on nie działa prawie żaden

W ofercie gamingowej submarki Xiaomi pojawił się nowy inteligentny pierścień. Nazywa się Black Shark Ring 2, a jego charakterystyczną cechą jest niezwykle długi czas działania połączony z całkiem szeroką funkcjonalnością.

Premiera Black Shark Ring 2. Inteligentny pierścień submarki Xiaomi po ulepszeniu

Black Shark Ring 2 waży jedynie 4 gramy – to o 1,4 grama mniej niż jego poprzednik, czyli Black Shark Ring zaprezentowany w kwietniu 2024 roku. Podobnie waży Samsung Galaxy Ring.

Podobnie jak najlepsze smart ringi na rynku, nowy model marki Black Shark oferować ma precyzyjne monitorowanie stanu zdrowia, a konkretnie takich parametrów, jak tętno czy natlenienie krwi, jak również śledzenie czasu i jakości snu. Do tego dochodzi kilka trybów treningowych (na czele z chodzeniem, bieganiem i jazdą na rowerze).

Black Shark Ring 2 (fot. Xiaomi/JD)

Pierścień obsługuje także sterowanie gestami, czego jego poprzednik nie oferował. W stosunku do pierwszej generacji podwojeniu uległ ponadto czas działania. Po naładowaniu jego akumulatora do pełna wytrzymać ma nawet 10 dni, a wraz z etui osiągalne ma być 90 dni pracy z dala od gniazdka elektrycznego. Konkurencyjne modele rzadko przekraczają próg tygodnia – wyjątek stanowi (słynący właśnie z tego faktu) RingConn Gen 2.

Jak długo działają najpopularniejsze smart ringi na rynku?

W poniższej tabelce możesz zobaczyć, które smart ringi na rynku wytrzymują najdłużej. Jak widzisz, Black Shark Ring 2 wskakuje na drugą lokatę:

Model Maks. czas działania RingConn 2 Do 12 dni Black Shark Ring 2 Do 10 dni Oura Ring Gen 4 Do 8 dni Samsung Galaxy Ring Do 7 dni Bemi Revo Do 7 dni Ultrahuman Ring Air Do 6 dni Colmi Smart Ring Do 6 dni Circular Ring Do 5 dni Amazfit Helio Ring Do 4 dni Evie Ring Do 4 dni

Co jeszcze oferuje i ile kosztuje Black Shark Ring 2?

Black Shark Ring 2 może także pochwalić się wodoszczelną konstrukcją (w klasie IP68). To oznacza, że nie trzeba go zdejmować do mycia rąk czy nawet do kąpieli.

Inteligentny pierścień Black Shark Ring 2 został wyceniony na 749 juanów, co po obecnym kursie oznacza równowartość ~400 złotych. Urządzenie jest póki co dostępne wyłącznie w Chinach i trudno powiedzieć, czy kiedykolwiek się to zmieni. Jego poprzednik nigdy nie doczekał się międzynarodowej premiery.

Wspomnę jeszcze, że producent przygotował kilka rozmiarów: od 7 do 12, co mniej więcej odpowiada zakresowi stosowanych w Polsce rozmiarów jubilerskich 14-28 czy też obwodom wewnętrznym od ~55 do ~68 mm.