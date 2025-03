Czeka nas wysyp chińskich tabletów z wysokiej półki. Premiera już niebawem

Jak wynika z najnowszych informacji, Oppo, Vivo, a także Xiaomi pracują nad nowymi tabletami. Zapewnią one mocarną specyfikację.

Trzy potężne tablety z Androidem

Jeśli szukamy mocarnego tabletu, to nie musimy decydować się na iPada Pro. Owszem tablet z Cupertino to świetny sprzęt, ale nie brakuje interesujących alternatyw. Przykładowo, gdy chcemy mieć Androida, to możemy wybrać Samsunga Galaxy Tab S10 Ultra. Z kolei Huawei MatePad Pro 13.2 PaperMatte to zdecydowanie ciekawa propozycja z HarmonyOS.

Niebawem lista potężnych tabletów, które nie mają logo nadgryzionego jabłka, poszerzy się o trzy nowe pozycje. Otóż firmy Oppo, Vivo i Xiaomi zamierzają już wkrótce wprowadzić nowe urządzenia. Można spodziewać się po nich wydajnego procesora, świetnego ekranu i innych rozwiązań godnych wysokiej półki.

Według najnowszych informacji, Oppo Pad 4 Pro będzie wyposażony w 13,2-calowy ekran LCD, układ Snapdragon 8 Elite, a także w akumulator 12000 mAh z obsługą ładowania do 80 W. Podobno ma być on wprowadzony wraz z innymi urządzeniami producenta – Find X8 Ultra, Find X8S i Find X8 Mini.

Xiaomi Pad 6 (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Kolejny na liście jest Vivo Pad 4 Pro. Mamy otrzymać tablet, który zapewni 12,95-calowy ekran LCD, procesor Dimensity 9400 i akumulator 12000 mAh z możliwością ładowania z mocą 66 W. Jego ekran ma mieć rozdzielczość 3,1K i maksymalną częstotliwość odświeżania 144 Hz. Obecne informacje wskazują, że firma ma wprowadzić też słabszy, ale najpewniej odczuwalnie tańszy tablet pod nazwą Vivo Pad SE.

Co prawda, Experience More, któremu zawdzięczamy przedstawione rewelacje, nie podał dokładnej nazwy tabletu Xiaomi, ale istnieje niemałe prawdopodobieństwo, że będzie to Xiaomi Pad 7s Pro. Ma być on wyposażony w naprawdę duży, 14-calowy ekran OLED. Do tego dojdzie funkcja szybkiego ładowania 120 W i akumulator 12000 mAh. Należy nastawić się, że cała specyfikacja będzie topowa.

Kiedy zobaczymy te trzy tablety? Mają one zostać wprowadzone na rynek już w kwietniu. Początkowo najpewniej zadebiutują w Chinach.

Honor może pokazać smartfon z wielkim akumulatorem

Pojawiły się informacje, które zapowiadają, że jeden z chińskich producentów pokaże smartfon z akumulatorem 8000 mAh. Nie została podana jego nazwa, aczkolwiek spekuluje się, że będzie to urządzenie marki Honor. Niektórzy wskazują, że zobaczymy model X60 GT. Obecnie jednak wiemy zbyt mało, aby stwierdzić, że taki scenariusz z pewnością się spełni.

Dowiedzieliśmy się również, że Iqoo zamierza w kwietniu wprowadzić serię smartfonów Z10. Planowany jest chociażby model Z10 Turbo z układem Dimensity 8400 oraz Z10 Turbo Pro z procesorem Snapdragon 8s Elite nowej generacji. Jeden ze smartfonów – podobnie jak wspomniany Honor – ma mieć akumulator 8000 mAh.