HTC Wildfire E5 Plus pokazany. Co oferuje nowy smartfon Tajwańczyków?

W założeniach HTC Wildfire E5 Plus ma trafić do użytkowników, którzy chcą mieć smartfon z dużym ekranem w przystępnej cenie. Niestety, mam złą wiadomość.

HTC Wildfire E5 Plus – specyfikacja

Chciałbym, aby HTC na rynku smartfonów wróciło do lat swojej świetności. Naprawdę dobrze wspominam wiele urządzeń tego producenta, który w czasach, gdy konkurencja była często plastikowa oraz miała zbyt kolorowe i przesłodzone nakładki, potrafił zapewnić doświadczenie obcowania z produktem premium. Obawiam się, że to moje marzenie nigdy się nie spełni, więc przejdźmy do nowego HTC Wildfire E5 Plus, czyli smartfona z tej raczej niskiej półki.

Bohater tego tekstu został wyposażony w ekran o przekątnej 6,745 cala i rozdzielczości HD+. Częstotliwość odświeżania to 90 Hz. Na pokładzie znalazł się procesor Unisoc T606, któremu towarzyszy 6 GB RAM i 128 GB przestrzeni na pliki. W razie konieczności możliwe jest dołożenie kolejnych gigabajtów za pomocą karty pamięci microSD.

Z tyłu obudowy umieszczony został aparat główny 50 Mpix i czujnik głębi 2 Mpix. Z kolei z przodu w niewielkim wycięciu na górze ekranu mamy aparat 16 Mpix. Jeśli chodzi o łączność ze światem, a także innymi urządzeniami, to HTC Wildfire E5 Plus oferuje LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac i Bluetooth 5.0. Do tego dochodzi USB-C, a także gniazdo słuchawkowe 3,5 mm.

Zadowalający czas pracy bez ładowarki będzie starał się zapewnić akumulator o pojemności 5000 mAh. W kwestii biometrycznych zabezpieczeń jest dość standardowo, czyli otrzymujemy czytnik linii papilarnych, a także rozpoznawanie twarzy użytkownika. Podejrzewam jednak, że to drugie rozwiązanie nie gwarantuje zadowalającego poziomu ochrony. Całość działa pod kontrolą Androida 14, czyli już nie najnowszej wersji.

HTC Wildfire E5 Plus – cena i dostępność

Smartfon został wyceniony na 2379000 dongów, czyli około 360 złotych. Obecnie dostępny jest on w Wietnamie, a do końca miesiąca ma pojawić się również w Tajlandii.

Niestety, teraz muszę przejść do tej złej wiadomości. Nic nie wiadomo o planach wprowadzenia omawianego sprzętu do sprzedaży w Polsce. Chociaż podejrzewam, że raczej wielu z Was wolałoby zobaczyć topowy model, który zachwyciłby w podobny sposób, jak kiedyś robiły to smartfony HTC z wysokiej półki.