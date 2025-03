Błąd w Google Maps. Zniknęła historia osi czasu

Rośnie liczba osób, które skarżą się na problem w Google Maps. Otóż w aplikacji zniknęła historia zapisana w funkcji Oś czasu.

W Google Maps zniknęła historia osi czasu

Jedną z ciekawszych funkcji oferowanych przez Mapy Google jest Oś czasu. Otóż w jednym miejscu otrzymujemy historię naszych podróży z podziałem na środek transportu. Możemy sprawdzić, gdzie i kiedy byliśmy oraz przykładowo ile czasu zajęła nam podróż samochodem.

Niestety, w ciągu ostatnich dni wspomniana funkcja zaczęła sprawiać problemy. Rośnie liczba użytkowników, u których historia osi czasu zniknęła bez żadnego ostrzeżenia. W wielu przypadkach nie są wyświetlane jakiekolwiek dane. Wygląda to trochę, jakby nie tylko historia została usunięta, ale też jakby działanie funkcji zostało wyłączone. Należy zaznaczyć, że dzieje się to mimo iż według ustawień w Google Maps historia i zbieranie danych w ramach osi czasu są cały czas włączone.

Co gorsza, niektórzy użytkownicy utracili nawet dostęp do wykonanych kopii zapasowych. Nie mogą obecnie przywrócić zebranych danych, aby w ten sposób naprawić oś czasu. Poszkodowani użytkownicy próbowali różnych metod, w tym czyszczenia pamięci podręcznej, ale nie przyniosło to oczekiwanych rezultatów.

Problem pojawił się również u mnie

Dodam, że też doświadczyłem tego błędu i to chyba w najmniej przyjemnym momencie. W piątek miałem okazję podróżować samochodem, na pieszo, rowerem i na koniec pociągiem. Chciałem zobaczyć, czy Google Maps poprawnie wykryły każdy środek transportu. Po przejściu do funkcji Oś czasu nie zobaczyłem jednak żadnych danych. Cała dotychczasowa historia zniknęła.

Próbowałem kilku metod, ale żadna z nich nie okazała się skuteczna od razu. Ostatnią rzeczą, którą zrobiłem było wyłączenie funkcji i jej ponowne włączenie. Po około 30 minutach historia wróciła. Nie wiem, czy to pomogło, ale postanowiłem o tym wspomnieć. Nic nie szkodzi, aby tego spróbować – może u Was też pomoże.

(screen: Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)

Wspomnę jeszcze, że część danych zebranych wówczas w piątek, już po przywróceniu u mnie historii, było dalekich od tych prawdziwych. Google Maps twierdzą, że podróżowałem od godzin popołudniowych do późnego wieczora, mimo iż wówczas byłem już w domu. Dane z soboty i niedzieli są prawidłowe.

Wspomnę jeszcze, że nie pobierałem żadnych nowych aktualizacji. Nie wykonałem też ponownej instalacji Google Maps. Może to sugerować, że problem nie leży po stronie konkretnej wersji aplikacji. Pozostaje trzymać kciuki, że Google sprawie usunie błąd u wszystkich użytkowników.