Nowy Peugeot jest elektryczny, ale ma zasięg samochodu spalinowego

Nowy, w pełni elektryczny Peugeot E-3008 został oficjalnie zaprezentowany. Uwagę zwraca nie tylko naprawdę dobry zasięg, ale również futurystyczny wygląd wnętrza.

Peugeot E-3008 ma spory akumulator i niemało mocy

W ofercie francuskiej marki znajdziemy już samochody zelektryfikowane: zarówno hybrydy, jak i modele w pełni elektryczne. Nie będzie raczej dużym zaskoczeniem informacja, że samochodów elektrycznych w najbliższych latach będzie przybywać, bowiem firma, podobnie jak inni gracze na rynku, zamierza docelowo porzucić silniki spalinowe.

Nowym przedstawicielem elektrycznej rodziny jest Peugeot E-3008, który idealnie wpisuje się w rynkowe trendy. Wyposażono go w lokalnie bezemisyjny napęd i sylwetkę SUV-a Coupe. Jasne, nie jest to najładniejszy samochód na rynku, ale też nie można mu odmówić uroku. Bohater tego tekstu prezentuje się naprawdę przyjemnie. Zresztą, Francuzi udowodnili już, że potrafią zaprojektować całkiem atrakcyjne samochody. Auto mierzy 4542 mm długości, 1895 mm szerokości i 1641 mm wysokości. Rozstaw osi to natomiast 2739 mm.

W kwestii napędu do wyboru otrzymamy początkowo trzy wersje. Pierwsza to 213-konny silnik elektryczny umieszczony z przodu, akumulator 73 kWh netto i zasięg do 525 km według WLTP. Dla kierowców poszukujących więcej sportowych wrażeń przeznaczony będzie wariant wyposażony w dwa silniki elektryczne (przód i tył), które łącznie dostarczają 326 KM, a akumulator to 73 kWh z zasięgiem do 525 km. Taki sam zasięg, mimo większej mocy i dodatkowego silnika elektrycznego? Podobno jest to możliwe, bowiem jeden silnik może być odłączony podczas spokojnej jazdy.

Jeśli zależy nam przede wszystkim na zasięgu, to tutaj dostępny jest Peugeot E-3008 z jednym silnikiem elektrycznym o mocy 231 KM, ale już z akumulatorem o użytecznej pojemności aż 98 kWh. W tej wersji otrzymujemy zasięg do 700 km według WLTP, a więc bardzo podobny do zasięgów oferowanych przez samochody z silnikami benzynowymi.

Niezależnie od wybranej wersji, mamy architekturę 400 V, maksymalną moc ładowania 160 kW i ładowarkę pokładową 11 kW w standardzie (22 kW jest w opcji). Co ciekawe, mamy też funkcję V2L (Vehicle to Load), czyli możliwość zasilenia zewnętrznych urządzeń (maksymalna moc 3 kW).

Wnętrze z nowym i-Cockpit

Peugeot E-3008 został wyposażony w nową generację Panoramic i-Cockpit, czyli mamy duży, zakrzywiony ekran, który dostarcza najważniejszych informacji o jeździe, a także zapewnia dostęp do większości funkcji związanych z samochodem. Warto zauważyć, że ekran z cyfrowymi zegarami, tak jak w innych Peugeotach, wciąż znajduje się tuż nad wieńcem kierownicy.

Nowy Peugeot E-3008 ma zadebiutować również w wersjach hybrydowych, ale na ich premierę i podanie bardziej szczegółowych informacji musimy jeszcze poczekać.