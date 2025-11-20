Dwa w jednym. Orange oferuje nowe udogodnienie

Orange poinformowało o wdrożeniu funkcji RTT. Mamy do czynienia z wiadomościami, które można wysyłać w trakcie rozmowy.

Co oferuje funkcja RTT w Orange?

Ostatnio mogliśmy poznać plany pomarańczowego operatora związane z kolejnym rozwiązaniem. Otóż nowa usługa Orange przyda się, gdy zabraknie zasięgu. Natomiast dziś firma poinformowała, że klienci mogą od niedawna korzystać z funkcji RTT.

RTT (ang. real time text), czyli tekst w czasie rzeczywistym, zapewnia możliwość prowadzenia rozmowy tekstowej w trakcie połączenia głosowego. W jakim cemu? Przecież po co pisać, skoro możemy po prostu powiedzieć to, co chcemy przekazać. Okazuje się, że rozwiązanie może przydać się w wybranych scenariuszach.

Przykładowo nowość powinna zostać doceniona w trakcie komunikacji z osobami niedosłyszącymi lub mającymi trudności z mową. Sprawdzi się także, gdy podczas rozmowy chcemy podać wrażliwe dane lub w sytuacji, gdy wokół jest głośno i mamy problemy z przekazaniem części informacji.

Warto wiedzieć, że funkcja działa w przypadku połączeń w sieci LTE – VoLTE. Rozmówca widzi każdą wpisaną literę. Możliwe jest też kasowanie i wprowadzanie zmian w tekście, co również od razu pojawia się na ekranie drugiej osoby. Tego typu wiadomości nie są dodatkowo płatne, a więc płacimy tylko za połączenie głosowe, tak samo jak bez używania RTT.

Funkcja musi być włączona w ustawieniach

Osoby, które chcą korzystać z omawianej nowości, muszą spełnić kilka wymagań. Przede wszystkim konieczna jest obsługa połączeń VoLTE. Co więcej, funkcja RTT musi być włączona w ustawieniach urządzenia.

Jeśli wszystko mam zrobione zgodnie z zaleceniami, to możliwość prowadzenia rozmowy tekstowej pojawi się w trakcie połączenia. Dodatkowa opcja powinna być wyświetlona na ekranie, podobnie jak na zrzutach ekranu.

źródło: Orange

Wypada jeszcze wspomnieć, że połączenia wykorzystują międzyoperatorski VoLTE, a więc działają nie tylko w Orange, ale również podczas rozmów z osobami korzystającymi z usług pozostałych operatorów z „Wielkiej Czwórki”. Rozwiązanie obsługiwane jest przez smartfony pracujące pod kontrolą Androida oraz iPhone’y.

Co prawda, nowa funkcja nie zastąpi SMS-ów czy komunikatorów, ale może okazać się przydatnym uzupełnieniem już dostępnych metod komunikacji.