Eufy oficjalnie wjeżdża do Polski. I proponuje coś ciekawego

Eufy to marka urządzeń do inteligentnego domu, której roboty sprzątające regularnie trafiają do rankingów najlepszych tego typu urządzeń. Wreszcie także w Polsce będziemy mogli przekonać się o tym, czy rzeczywiście są tak dobre.

Polska premiera Eufy. Na dobry początek kupimy Eufy X10 Pro Omni

Wprawdzie wybrane produkty Eufy dało się kupić w Polsce już wcześniej, ale dopiero teraz, w styczniu 2025 roku, oficjalnie debiutuje ona w naszym kraju. Należąca do firmy Anker Innovations marka kojarzona jest przede wszystkim z dobrymi urządzeniami do sprzątania (nie tylko) inteligentnego domu.

Producent zapowiada, że już niebawem do polskich sklepów trafią różnorakie urządzenia marki Eufy. Na dobry początek do sprzedaży wprowadzony został bardzo ciekawy robot sprzątający Eufy X10 Pro Omni, oferujący odkurzanie z mocą sięgającą 8000 Pa oraz mopowanie z wirowaniem o prędkości dochodzącej do 180 obr/min i naciskiem 1 kg.

Wirujące mopy w Eufy X10 Pro Omni są pięciokątne, co ułatwiać ma docieranie do rozmaitych zakamarków. Nie zabrakło też funkcji ich automatycznego unoszenia w przypadku dotarcia do dywanu. Co zaś się tyczy odkurzania, producent jest szczególnie dumny ze swojej szczotki, która skutecznie radzić ma sobie nawet z sierścią i włosami, które następnie są automatycznie usuwane w bazie urządzenia.

Eufy X10 Pro Omni (fot. Anker Innovations)

Skoro już przy niej jesteśmy, baza Omni Station automatycznie opróżnia także worek na kurz, czyści i suszy mopy, uzupełnia wodę oraz – naturalnie – ładuje wbudowany akumulator o pojemności 5200 mAh. Startując z pełnym zapasem energii, urządzenie jest w stanie odkurzać i mopować nawet przez dwie godziny, po czym samodzielnie wrócić do stacji.

To wszystko razem sprawia, że robot Eufy X10 Pro Omni wydaje się właściwie bezobsługowy. Worek na kurz wystarczy wymieniać co ~2 miesiące, a wodę dolewać co ~3. mopowanie. Wygodne zarządzanie i planowanie zapewniać ma z kolei aplikacja Eufy Clean dostępna na systemy Android oraz iOS.

Ile kosztuje robot Eufy X10 Pro Omni w Polsce?

Warto też wspomnieć o technologii AI.See, dzięki której robot potrafi rozpoznawać i omijać ponad 100 różnych typów przeszkód. Urządzenie nie wjeżdża w zabawki, skarpetki czy przewody, a także to, co wygenerują przewody pokarmowe naszych czworonożnych przyjaciół.

Wszystko to zaś zostało wycenione na 3599 złotych, choć aktualnie – na dzień dobry – Eufy X10 Pro Omni w Polsce można kupić za 2999 złotych.