Pebble powraca! Trwają prace nad nowym smartwatchem

Pebble był smartwatchem, który oferował całkiem spory zestaw funkcji, zapewniając przy tym intuicyjny interfejs i długi czas działania. Miał (i do dzisiaj ma) swoich miłośników, choć nie zdołał utrzymać się na powierzchni, gdy do gry weszli technologiczni giganci. A co byście powiedzieli na jego powrót?

Pebble powraca! Na dobry początek Google udostępnia kod systemu

Jeszcze dziesięć lat temu smartwatche Pebble podbijały serca użytkowników na całym świecie. Pod koniec 2016 roku jednak Fitbit kupił firmę Pebble za ~40 milionów dolarów, tylko po to, by tydzień później zakończyć jej historię. Chociaż opracowane przez nią technologie przetrwały, marka przez te ostatnie lata nie istniała. W styczniu 2025 roku ponownie zaczyna wychodzić na powierzchnię.

Google, aktualny właściciel firmy Fitbit, do której to wciąż należy marka Pebble, udostępnił kod źródłowy wykorzystywany przez smartwatche tej ostatniej. To właśnie prosty system operacyjny był jednym z powodów, dla których urządzenia te były w stanie wytrzymywać tak długo między ładowaniami. Równocześnie zapewniał dość szeroką funkcjonalność.

Pebble Core (fot. Pebble)

O publiczne udostępnienie kodu poprosił sam założyciel Pebble, Eric Migicovsky. Firma Google zgodziła się na to i po wewnętrznym przeglądzie opublikowała kod w serwisie GitHub. Dzięki temu możliwe będzie zaktualizowanie systemu operacyjnego na starych smartwatchach Pebble, ale też… tworzenie nowych urządzeń tego typu.

Twórca Pebble pracuje nad nowym smartwatchem

I taki ponoć jest plan. Migicovsky – wraz z zespołem – chciałby stworzyć nowy smartwatch w stylu Pebble i wykorzystujący system PebbleOS. Nie znamy jeszcze szczegółów, ale w zapowiedzi wspomina się o takich cechach, jak:

zawsze włączony ekran e-papierowy, czytelny nawet w pełnym słońcu,

długi czas działania,

prosty i piękny interfejs w obrębie podstawowego zestawu funkcji, takich jak powiadomienia, sterowanie odtwarzaczem muzycznym, alarmy, pogoda, kalendarz czy monitorowanie aktywności,

fizyczne przyciski, między innymi do sterowania odtwarzaczem muzycznym

oraz system podatny do modyfikacje.

Na więcej szczegółów trzeba poczekać, aż zostanie doprecyzowana specyfikacja produktu, a rozwijający go zespół uzyska dokładny harmonogram produkcji. Jeśli nie możesz się doczekać, to na oficjalnej stronie projektu znajdziesz formularz zgłoszeniowy – po rejestracji na Twoją skrzynkę mailową będą trafiać powiadomienia o postępach.