Touchpad wymyślony na nowo. Intrygująca wizja

Czasy, w których touchpad pełnił po prostu funkcję gładzika, są już za nami. Jasne – to wciąż jego podstawowa rola, ale producenci nie mają też oporów przed tym, by wykorzystywać tę przestrzeń do innych celów. Asus, na przykład, wymyślił, że można tam umieścić dotykową klawiaturę numeryczną. Niektórzy stawiają zaś na dodatkowy wyświetlacz. Tropem tych ostatnich poszła firma E Ink, która jednak zaproponowała coś innego.

Nowy pomysł na touchpad

Pomysł polega na tym, by stworzyć touchpad w technologii papieru elektronicznego – tej samej, którą znamy z czytników e-booków. Takie rozwiązanie jest wyjątkowo energooszczędne, ponieważ energia potrzebna jest tylko do zmiany zawartości ekranu, a nie jego utrzymywania. Do tego cechuje się bardzo dobrą widocznością w świetle słonecznym. Inżynierowie z firmy E Ink nie chcą jednak, by był to po prostu drugi ekran. Zamiast tego zmierzają do tego, czym żyje obecnie cały technologiczny świat. Do AI.

Touchpad w technologii E Ink mógłby służyć na przykład do wyświetlania treści generowanych przez czat sztucznej inteligencji. Podsumowanie tekstu widzianego na głównym ekranie czy też objaśnienie wyświetlanego obrazu to niektóre ze scenariuszy. Inny zakłada wręcz możliwość pozostawania w stałym kontakcie z czatem AI, bez konieczności żonglowania oknami na pulpicie laptopa.

Touchpad w technologii E Ink (źródło: E Ink)

To nie wszystko, bo wyświetlacz E Ink zintegrowany z touchpadem mógłby również – jak podaje sam pomysłodawca – zapewniać szybki dostęp do najczęściej używanych skrótów, prezentować informacje o pogodzie lub powiadomienia, a podczas odtwarzania muzyki czy filmu zawierać także elementy sterujące. Szczegóły na temat tej technologii czy jej realnego wykorzystania pozostają jednak nieznane.

Współpraca E Ink z Intelem

Sama notka prasowa koncentruje się na współpracy firmy E Ink z Intelem i wskazuje na kompatybilność technologii z laptopami klasy AI PC oraz platformami Intel Smart Base, Intel Innovation Platform Framework i Intel AI Assistant Builder. Nie padają jednak żadne konkrety na temat tego, kiedy rozwiązanie miałoby ujrzeć światło dzienne i którzy producenci są nim potencjalnie zainteresowani.