Patrzę na te nowe smartfony i… tęsknię za Tecno

Choć producent oficjalnie ich jeszcze nie zapowiedział, na jego stronie można znaleźć już zdjęcia i szczegóły techniczne na temat smartfonów z serii Tecno Camon 50. Wyglądają na naprawdę interesujące modele za nieszczególnie duże pieniądze.

Dobre procesory, szybkie ładowanie, wysoka odporność i niezłe ekrany. To smartfony Tecno Camon 50 w skrócie

Smartfon Tecno Camon 50 – zresztą tak samo jak Tecno Camon Pro 50 – wykorzystuje procesor MediaTek Helio G200 Ultimate, a więc topowy procesor z modemem LTE z katalogu tajwańskiego producenta. Współpracuje z nim 8 GB RAM, a na pliki czeka magazyn danych o pojemności 256 GB.

W specyfikacjach obu modeli można również znaleźć informacje na temat akumulatora o pojemności 6150 mAh z szybkim ładowaniem o mocy 45 W, systemu Android 16 z nakładką HiOS 16, głośników stereo z Dolby Atmos oraz pyło- i wodoszczelnej konstrukcji w klasach IP68, IP69 i IP69K. Urządzenia nie boją się więc ani kąpieli, ani wody pod ciśnieniem.

Naprawdę nieźle brzmi też to, że jeden i drugi smartfon został wyposażony w 6,78-calowy wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,78 cala, rozdzielczości Full HD+ oraz częstotliwości odświeżania 144 Hz. Różnica polega na tym, że w modelu podstawowym ekran jest płaski, a w modelu Pro – zakrzywiony po bokach.

Tecno Camon 50 po lewej i Tecno Camon 50 Pro po prawej. Podobne, ale nie takie same (fot. Tecno)

Różnicę między urządzeniami widać też z tyłu. W obu przypadkach główny aparat to Sony LYT700C o rozdzielczości 50 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu (OIS), a towarzyszy mu ultraszerokokątny sensor 8 Mpix (f/2.2). Jednak Tecno Camon 50 Pro ma jeszcze trzecie oczko w postaci teleobiektywu 50 Mpix z 3-krotnym zoomem optycznym. Dodam od razu, że kamerka z przodu (w obu przypadkach) cechuje się rozdzielczością 32 Mpix.

Ile kosztują nowe smartfony Tecno z serii Camon 50?

Oba smartfony zadebiutowały w Kenii. Tecno Camon 50 dostępny jest w sześciu wariantach kolorystycznych (księżycowa czerń, tytan, malachitowa zieleń, jodłowa zieleń, lawenda i mięta), a cena wynosi 37500 szylingów (równowartość ~1035 złotych).

Tecno Camon 50 (fot. Tecno)

Smartfon Tecno Camon 50 Pro jest dostępny w prawie tych samych kolorach (jedynie miejsce mięty zajmuje eteryczny błękit). Cena wynosi 44000 szylingów (~1215 złotych).

Tecno Camon 50 Pro (fot. Tecno)

Na razie nie wiadomo nic na temat szerszej dostępności tych urządzeń, choć mówi się, że ich globalna premiera może mieć miejsce na targach MWC 2026 w Barcelonie, które odbędą się w dniach 2-5 marca. Nie oznacza to jednak, że trafią też do Polski – poprzednia generacja ominęła nasz kraj.

Inna sprawa, że choć rok temu Tecno zdementowało informacje o wycofaniu się z polskiego rynku, od tego czasu nie wprowadziło do naszych sklepów ani jednego nowego modelu. Zatem ewentualna premiera tych smartfonów nad Wisłą stoi pod jeszcze większym znakiem zapytania.