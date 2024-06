Zapomniałeś paszportu? Nie ma sprawy – te polskie lotniska od lipca wyrobią tymczasowy w 15 minut

Kolejne polskie lotniska umożliwią uzyskanie paszportu tymczasowego. Do stołecznego portu lotniczego jeszcze w lipcu dołączą trzy, które zostaną wyposażone w specjalny punkt. Gdzie będziemy mogli z nich skorzystać i jakie są warunki, aby uzyskać dokument?

Nowe punkty w polskich portach lotniczych

Paszport i dowód osobisty to dwa najważniejsze dokumenty, które trzeba mieć ze sobą wyjeżdżając poza granice naszego kraju. Zdarza się jednak, że w ferworze urlopowego pakowania, zwyczajnie zostawimy ten pierwszy w domu. Mogłoby się wydawać, że już „po wakacjach” – nic bardziej mylnego. Już od lipca kilka polskich lotnisk pomoże nam wyrobić paszport tymczasowy w zaledwie kwadrans.

Szybki paszport tymczasowy (źródło: MSWiA gov.pl)

Usługa ta była już dostępna od kwietnia 2023 roku, ale wyłącznie na Lotnisku Chopina w Warszawie. Do tej pory wyrobiono tam niemalże 15 tysięcy takich dokumentów. Teraz do stołecznego portu lotniczego dołączają kolejne. I okazuje się, że to nie Gdańsk będzie drugim lotniskiem oferującym tę usługę, o czym informowaliśmy w maju br. Wyprzedzi go bowiem Kraków, gdzie już od 1 lipca 2024 roku m.in. zapominalscy wyrobią paszport tymczasowy.

Stolica Małopolski to jednak nie wszystko. Do grona miast z portami lotniczymi wyposażonymi w przydatne punkty 8 lipca br. dołączy Gdańsk, a 17 lipca Katowice-Pyrzowice. Co ciekawe, wygląda na to, że liczba lotnisk prawdopodobnie będzie się sukcesywnie wydłużała.

Jest jednak kilka ważnych informacji, które trzeba wiedzieć nim odetchniemy z ulgą w przypadku zagubienia czy zapomnienia tego dokumentu przed podróżą.

Zasady uzyskania paszportu tymczasowego na lotniskach

Punkty lotniskowe, na których wyrobimy paszport tymczasowy, nie będą działały 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu – będą czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Dokument trafi w nasze ręce w ciągu około 15 do 30 minut, co uzależnione jest od liczby zainteresowanych osób, jego ważność wyniesie aż pół roku, a za jego wydanie należy wnieść opłatę w wysokości 30 złotych.

Paszport tymczasowy mogą uzyskać osoby znajdujące się w wyjątkowej sytuacji, a wśród nich te, które dokument utraciły lub zapomniały, a także przed wylotem zorientowały się, że obecny utracił ważność. Aby móc złożyć wniosek w punkcie lotniskowym należy posiadać ważny bilet na lot zagraniczny. Jeśli nie masz przy sobie zdjęcia, nie musisz się martwić – pracownik wykona je na miejscu.

Pamiętajcie jednak, że urzędnik może uznać, iż indywidualna i przedstawiona w punkcie sytuacja może nie zostać zakwalifikowana jako wyjątkowa. Co więcej, osoba ubiegająca się o paszport tymczasowy nie może być w posiadaniu innego tymczasowego dokumentu, jeśli nie dopełniła starań, aby uzyskać właściwy paszport od konsula lub wojewody. Z usługi nie mogą także skorzystać osoby, które nie posiadają dokumentu tożsamości z numerem PESEL lub posiadają np. dowód osobisty, uprawniający do podróży.