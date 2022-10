Zrównanie uprawnień cyfrowego dowodu osobistego z plastikowym już w 2023 roku

Wywiady przeprowadzane w radio to nadal ciekawe źródło wiedzy i informacji. W rozmowie z RMF FM pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa, Janusz Cieszyński, zapowiedział, kiedy cyfrowy dowód osobisty będzie tak samo ważny, jak wersja fizyczna dokumentu.

Nowe funkcje w mObywatel już wkrótce

Gość Mariusza Piaseckiego w programie „Rozmowy w południe” postanowił podzielić się ze słuchaczami, jakie plany ma rząd wobec aplikacji mObywatel. Z wywiadu dowiedzieliśmy się m.in. że już wkrótce pojawi się możliwość składania wniosków na dodatki lub inne świadczenia (np. dopłatę na zakup opału) związane z panującym obecnie w Europie kryzysem energetycznym – wszystko przez smartfon.

Ponadto po zakończeniu drugiego etapu rejestru dokumentów paszportowych, złożenie wniosku o paszport online nie będzie stanowić problemu. Zrobimy to przez stronę internetową. Niestety, na możliwość wyrobienia sobie fizycznego paszportu za pomocą wniosku wysłanego ze smartfona trzeba będzie jeszcze trochę poczekać.

Warto zwrócić uwagę na to, że wniosek o paszport – mówimy oczywiście o paszporcie dla dziecka, tam, gdzie nie będzie konieczności podania danych biometrycznych – bo trzeba pamiętać o tym, że kiedyś można było złożyć wniosek o dowód osobisty przez internet, potem weszły obowiązki w zakresie zostawiania odcisków palców, to oznacza, że ten proces musimy przenieść do w pełni fizycznej postaci. Natomiast trzeba też pamiętać o tym, że wnioski o paszport czy dowód składamy raz na 10 lat, więc to zazwyczaj jest coś, co nie jest aż tak problematyczne. Janusz Cieszyński, pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa

Wkrótce stanie w kolejkach w ramach załatwiania spraw urzędowych odejdzie do lamusa (fot. Krizjohn Rosales / Pexels)

Opłaty urzędowe w kilka kliknięć

Dużym udogodnieniem dla nas może okazać się możliwość złożenia za pomocą mObywatel wniosków, które są masowo zgłaszane w jednym momencie przez większą grupę obywateli lub tych, które trzeba składać częściej niż te na dowód osobisty.

Obecnie podatki obsługiwane przez Ministerstwo Finansów pozwalają na płatność online, natomiast podatki opłacane w samorządach to niestety inna para kaloszy, dlatego trwają rozmowy, aby przenieść funkcje aplikacji e-Urząd Skarbowy do mObywatela. „Stopniowo będziemy szli w tę stronę, żeby wszystkie płatności dało się realizować z telefonu komórkowego” – wspomina Cieszyński, co można interpretować jako szansę na opłacanie PIT-u z poziomu jednej, rządowej aplikacji.

Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w pierwszej połowie przyszłego roku powstanie również opcja wydawanie e-pełnomocnictwa. Dzięki temu za pomocą odpowiedniej zakładki, w kilka ruchów palcem po ekranie upoważnimy odpowiednią osobę do odebrania np. dowodu rejestracyjnego, czy aktu urodzenia.

Zostaw plastik w 2023 roku

Pewnych osób nie ucieszy informacja, że możliwość zamówienia rządowego węgla od samorządów nie jest planowane jako funkcjonalność w aplikacji mObywatel. „Wymagałoby to całego systemu transakcyjnego, który umożliwiłby obsługę tych operacji przez samorządy. Takiego zapotrzebowania nikt nie zgłaszał” – uzasadniał Cieszyński.

Największym udogodnieniem, jakim pochwalił się Janusz Cieszyński, nie jest jednak kolejna funkcjonalność w aplikacji, a zrównanie ważności dowodu osobistego w wersji cyfrowej z tym fizycznym. Najpóźniej w listopadzie tego roku minister Andruszkiewicz skieruje odpowiednią ustawę pod obrady Komitetu Rady Ministrów. Nikt raczej nie spodziewa się protestów i niepotrzebnego odroczenia dokumentu, więc najprawdopodobniej w pierwszym kwartale 2023 cyfrowy dowód osobisty zrówna się ważnością z opcją plastikową. Wtedy będzie można posługiwać się aplikacją mObywatel znacznie częściej niż obecnie.

Dodatkowo, zarówno dowód osobisty w smartfonie, jak i cyfrowe prawo jazdy zyskają natychmiastową ważność, tj. po zdanym egzaminie na wybraną kategorię egzaminator będzie w stanie wygenerować dla nas prawo jazdy od razu po uzyskaniu pozytywnego wyniku, natomiast cyfrowy dowód osobisty będzie czekał na nas w aplikacji zaraz po opuszczeniu budynku urzędu.