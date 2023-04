Panek CarSharing z nową aplikacją i wieloma zmianami w usłudze

Zupełnie nowa aplikacja Panek CarSharing to jeden z kilku dużych kroków w rozwoju, które największa w Polsce wypożyczalnia samochodów „na kilometry” wykonała lub zamierza niebawem wykonać. Celem tych wszystkich zmian jest popularyzacja usługi, zarówno w Polsce, jak i również w innych krajach.

Nowa aplikacja jest już dostępna

12 kwietnia w Warszawie uczestniczyłem w konferencji zorganizowanej przez Panek CarSharing, na której zostały omówione działania firmy, a także zupełnie nowa aplikacja. Skupmy się teraz na samej aplikacji, bowiem przynosi ona szereg odczuwalnych zmian, które w założeniach mają ułatwić korzystanie z całej usługi.

Wypada zaznaczyć, że aplikacja została udostępniona użytkownikom już na początku kwietnia. Co ciekawe, nie została wydana w formie aktualizacji do wcześniejszej aplikacji, ale pojawiła się jako zupełnie nowa pozycja w App Store i Google Play. Jeśli więc chcemy dalej korzystać z usługi, to musimy po prostu pobrać nową aplikację ze sklepu, bez czekania na aktualizację.

Wraz z aplikacją, która otrzymała odświeżony i prostszy interfejs, wprowadzany jest nowy sposób naliczenia płatności za przejazdy. Otóż, jak informuje Panek, usunięte zostały dotychczasowe pakiety dobowe, a w ich miejsce otrzymaliśmy opłatę naliczoną za przejechane kilometry. Płacimy więc za przejechany dystans, a opłatę możemy wyliczyć już wcześniej z wykorzystaniem wbudowanego kalkulatora – podajemy punkt rozpoczęcia, cel podróży, a także wybieramy typ samochodu.

Przy wyborze auta osobowego pierwsze 100 kilometrów rozliczane jest według stawki 2,19 złotych za każdy przejechany kilometr. Natomiast każdy kolejny kilometr to już wydatek 0,99 złotych. Stała jest również opłata za postój, która wynosi 0,99 złotych za każdą minutę, przy czym podczas dłuższego wypożyczenia auta nie zostaniemy obciążeni większą kwotą niż 99 złotych za dobę.

Osoby, które zamierzają korzystać z usługi Panek CarSharing, powinny zainteresować się abonamentem Smart Week. Otóż już za 10 złotych na tydzień otrzymujemy ochronę, w ramach której znoszony jest udział własny w szkodzie. Dodatkowo po wykupieniu abonamentu nie dotyczy nas opłata startowa, która normalnie wynosi 5,99 złotych dla wszystkich grup samochodów.

Ambitne plany na najbliższą przyszłość

Panek CarSharing zamierza wejść na rynki w krajach zachodnim – m.in. w Niemczech. Nowa aplikacja i atrakcyjny sposób rozliczania przejazdu za kilometry mają sprawić, że polska usługa wzbudzi zainteresowanie również wśród klientów w innych państwach.

Co więcej, planowane jest wprowadzenie do aplikacji opcji wypożyczania rowerów elektrycznych i możliwe, że także innych pojazdów. Celem jest stworzenie usługi, która ułatwi poruszanie się po miastach (i nie tylko) z wykorzystaniem różnych środków transportu.