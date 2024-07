Kolejny Samsung Galaxy Ring może być znacznie lepszy

Mniej niż tydzień dzieli nas od oficjalnej premiery pierwszego w ofercie marki pierścienia. Dla przypomnienia: najbliższe Galaxy Unpacked już 10 lipca 2024 roku. Tymczasem pojawiły się informacje o tym, co może zaoferować kolejny pierścień Samsung Galaxy Ring. Taki projekt jest znacznie bardziej zaawansowany.

Kolejny pierścień Samsung Galaxy Ring może być znacznie lepszy

Pierścień Samsung Galaxy Ring zdecydowanie będzie największą nowością, zaprezentowaną w trakcie najbliższego Galaxy Unpacked, ponieważ do tej pory nie było takiego urządzenia w ofercie producenta z Korei Południowej. Firma najwyraźniej wiąże duże nadzieje z tym segmentem, gdyż zaprojektowała kolejny pierścień.

W tym przypadku nie mamy do czynienia z „odgrzaniem kotleta”, co u koreańskiej marki niestety dość często się zdarza. Nowy pierścień Samsung Galaxy Ring wygląda zupełnie inaczej niż ten, który jest zapowiadany od ponad pół roku. Nie jest bowiem typową obrączką – jest wyraźnie większy i ma inny kształt.

Taka konstrukcja pozwoliła znacząco rozszerzyć funkcjonalność pierścienia. W patencie, zgłoszonym do United States Patent and Trademark Office (USPTO), wspomniano o dwóch wyświetlaczach. Po dotknięciu ikony na pierwszym, zawartość ma wyświetlić się na drugim. To byłoby coś, co diametralnie zmieniłoby sposób korzystania z tego typu urządzenia.

źródło: 91mobiles

W końcu dzięki temu można by było wchodzić z nim w interakcje, podczas gdy pierwszy pierścień Samsung Galaxy Ring posłuży po prostu do zbierania danych, które następnie użytkownik podejrzy w aplikacji. Wbudowany ekran pozwoli już bezpośrednio na pierścieniu sprawdzić na przykład informacje dotyczące treningu czy pulsu oraz powiadomienia ze smartfona, w tym o przychodzącym połączeniu wraz z danymi dzwoniącego.

Pierścień, który chce opatentować producent, ma oferować również moduły Bluetooth, Wi-Fi, NFC i MST, co oznacza, że mógłby posłużyć do płacenia. Ponadto zaplanowano dla niego funkcje pomiaru reakcji skórno-galwanicznej (GSR), poziomu natlenienia krwi (SpO2), PPG oraz EKG.

Kiedy zadebiutuje nowy pierścień Samsung Galaxy Ring?

Pytanie o termin premiery nowej generacji, gdy nie zadebiutowała jeszcze pierwsza, jest niezbyt rozsądne, ponieważ nawet nie wiemy, czy Koreańczycy zamierzają przyjąć coroczny cykl wydawniczy, czy dłuższy.

Projekt, zgłoszony do USPTO, zdecydowanie działa na wyobraźnię, lecz nie wiadomo, czy taka właśnie będzie druga generacja. Z jednej strony nie należy się tego spodziewać, bo Samsung jest zachowawczy, ale z drugiej być może zrobi w tym przypadku tak samo duży przeskok, jak pomiędzy pierwszym Galaxy Fold i Galaxy Z Fold 2?