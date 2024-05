Już niedługo mnóstwo użytkowników straci dostęp do Portfela Google

Dzięki Portfelowi Google nie pamiętam, kiedy ostatni raz użyłem fizycznej karty płatniczej podczas zakupów. Niestety już niebawem to wyjątkowo przydatne rozwiązanie stanie się dostępne dla pewnej grupy użytkowników. Dlaczego?

Portfel Google fajna rzecz

Aplikacja Portfel, przygotowana przez giganta z Mountain View, w 2022 roku zastąpiła Google Pay. Od tamtego czasu stał się jedną z ważniejszych apek dla wielu użytkowników. Jego możliwości już od samego początku wykraczają poza możliwość „włożenia” do tego portfela wirtualnej karty płatniczej. Użytkownicy mają możliwość przechowywania m.in. kart lojalnościowych, karnetów i biletów czy też wirtualnego kluczyka do samochodu.

Na początku marca na łamach Tabletowo.pl informowaliśmy Was, że do aplikacji trafia nowość, która powoli Portfelowi Google zaimportować z Gmaila bilety na samolot i do kina. Niestety niedługo jednak część użytkowników straci możliwość korzystania z Portfela Google. Dlaczego? Powód jest banalnie prosty.

Te wersje Androida i Wear OS idą na emeryturę

Obecnie z Portfela Google mogą korzystać wszyscy użytkownicy smartfonów z systemem Android 7.0 lub nowszym oraz posiadacze urządzeń wearable z Wear OS. Już w przyszłym miesiącu ten stan rzeczy się zmieni. Google na swojej stronie pomocy, dotyczącej Portfela poinformowało, że już 10 czerwca 2024 usługa będzie dostępna dla „Androida w wersji 9.0 lub nowszej na smartfonie oraz systemu WearOS 2.x lub nowszego na zegarku”. Swoją decyzję gigant z Mountain View tłumaczy względami bezpieczeństwa.

Coraz więcej smartfonów otrzymuje aktualizację do systemu Android 14. Mogłoby się więc wydawać, że urządzenia z wersją systemu starszą niż 9.0 to już jedynie niewielki promil wśród wszystkich użytkowników. Dane z października 2023 roku pokazują, że jest jednak nieco inaczej. Według nich aż 7,3% konsumentów korzysta z wersji Oreo (Android 8). Z kolei Android 7 może pochwalić się wciąż 2,6% udziałem w rynku. Wersja Marshmallow znajduje się na 1,9%, a Lollipop 1,4% wszystkich urządzeń Android.

Szybkie obliczenia pozwalają stwierdzić, że (biorąc pod uwagę przywołane powyżej dane) od Portfela Google zostanie odciętych 13,2% użytkowników smartfonów. Do tego dochodzą jeszcze osoby korzystające ze starszych wydań Wear OS. Dane tego sektora nie są jednak dokładnie znane.