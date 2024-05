Palec jako klucz do drzwi? Xiaomi idzie o krok dalej

Bezkluczykowe zamki do drzwi są w stanie zaoferować wysoki poziom komfortu, a równocześnie nienaganne bezpieczeństwo. Firma Xiaomi właśnie zaprezentowała nowy sprzęt tego typu, bazujący na odciskach palców, ale wykorzystujący w tym celu nietypowe rozwiązanie. Ma przynosić poprawę zarówno w kontekście bezpieczeństwa, jak i wygody.

Inteligentny zamek Xiaomi zobrazuje żyły domowników

Najnowszy inteligentny zamek do drzwi chińskiego giganta to Xiaomi Smart Door Lock 2 Finger Vein Version. Pod tą przydługawą nazwą kryje się urządzenie, które udziela dostępu do wnętrza tylko tym osobom, których skan palca przejdzie pomyślną weryfikację. Co jednak ciekawe, nie wykorzystuje w tym celu tradycyjnego skanera linii papilarnych, lecz rozwiązanie rozpoznające żyły.

fot. producenta

Według producenta skaner wykorzystujący obrazowanie żył palca działa bardzo szybko. Równocześnie cechuje go 10-krotnie niższy poziom błędów niż ma to miejsce w przypadku czytnika linii papilarnych (konkretnie ma on wynosić 0,0001%). Co więcej, całość wykorzystuje jeszcze sztuczną inteligencję, aby z każdym skorzystaniem precyzja i szybkość ulegały poprawie.

Co jeszcze oferuje Smart Door Lock 2 Finger Vein Version?

Na wszelki wypadek Smart Door Lock 2 Finger Vein Version zachowuje również inne, niebiomietryczne możliwości odblokowywania dostępu. Inteligentny zamek Xiaomi pozwala skorzystać z technologii NFC i Bluetooth, złożonego ze znaków hasła czy nawet fizycznego klucza.

Poza szerokim zakresem opcji i wysokim poziomem bezpieczeństwa nowy zamek cechować ma się również cichym działaniem, nawet 12 miesiącami pracy na jednym ładowaniu oraz pełną integracją z ekosystemem HyperOS. Stan i status tego gadżetu użytkownicy będą mogli więc kontrolować z poziomu aplikacji – tej samej, z której korzystają do obsługi innych akcesoriów smart home.

fot. producenta

Cena i dostępność

Na razie nowy model dostępny jest wyłącznie na rynku chińskim i nie padły póki co żadne słowa zapowiadające zmianę tego stanu rzeczy. W przedsprzedaży zamek Xiaomi Smart Door Lock 2 Finger Vein Version kosztuje 1299 juanów (równowartość ~720 złotych). Po rynkowym debiucie ma być nieco drożej: regularna cena wyniesie 1499 juanów (~830 złotych).