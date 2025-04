Motorola zasypie nas nowościami. Smartfony, otwarte słuchawki i smartwatch nadchodzą

Motorola planuje prawdziwą ofensywę sprzętową. Już 24 kwietnia firma zaprezentuje szereg nowych urządzeń: składaka, klasyczny smartfon, otwarte słuchawki i smartwatch. Doniesienia, które znalazły się w sieci, zdradzają naprawdę sporo.

Motorola Edge 60 i Razr 60 Ultra – wiemy już naprawdę dużo

Motorola przygotowuje się do premiery nowych modeli z serii Edge i Razr, która odbędzie się 24 kwietnia. Na wydarzeniu mamy zobaczyć m.in. Motorolę Edge 60, która według pojawiających się w sieci doniesień zostanie wyposażona w 6,7-calowy wyświetlacz pOLED o rozdzielczości 1.5K i odświeżaniu 120 Hz. Sercem urządzenia będzie procesor MediaTek Dimensity 7300, wspierany przez 12 GB pamięci RAM (plus dodatkowe 12 GB wirtualnej) i 512 GB pamięci wewnętrznej.

Na pleckach znajdziemy aparat główny 50 Mpix z matrycą Sony LYTIA 700C i OIS, a także ultraszerokokątny obiektyw i teleobiektyw z 3-krotnym zoomem optycznym. Z przodu z kolei pojawi się kolejny sensor 50 Mpix, ale przeznaczony do selfie. Bateria o pojemności 5200 mAh obsłuży szybkie ładowanie 68 W. Całość zapowiada się nie tylko wydajnie, ale też solidnie. Smartfon ma spełniać normy MIL-STD-810H i oferować klasę odporności IP69.

źródło: X @evleaks

Jeszcze ciekawiej prezentuje się nadchodząca Motorola Razr 60 Ultra. Nowy składany smartfon zaoferuje użytkownikom po rozłożeniu 7-calowy wyświetlacz LTPO AMOLED z odświeżaniem na poziomie 165 Hz, rozdzielczością 1,5K, 10-bitową głębią kolorów, HDR10+, Dolby Vision, 120% pokrycia przestrzeni barw DCI-P3. Podobnymi parametrami może pochwalić się także drugi, 4-calowy wyświetlacz.

To będzie także pierwszy składany smartfon, którego motorem napędowym będzie Snapdragon 8 Elite, który wspierać będzie do 16 GB RAM oraz 512 GB pamięci w standardzie UFS 4.0. Jeśli chodzi o aparaty, możemy spodziewać się tu 50 Mpix sensora głównego z OIS i przysłoną f/1.8, a także dodatkowej 50 Mpix matrycy połączonej z ultraszerokokątnym obiektywem, ale z obsługą makro.

Za dostarczenie energii do podzespołów odpowiedzialna ma być bateria o pojemności 4700 mAh wspierająca ładowanie przewodowe o mocy 68 W oraz bezprzewodowe o mocy 30 W. Otwarty smartfon będzie mieć wymiary 73.99 x 171.48 x 7.29 mm, a złożony 73.99 x 88.12 x 15.69 mm. Jego waga to 199 g.

W doniesieniach pojawia się także informacja, że Motorola Razr 60 Ultra będzie dostępna w czterech kolorach: czerwonym, zielonym, czarnym, różowym oraz w wersji „wood”, której malowanie przypomina drewno. Cena za wariant 12 GB/512 GB ma wynosić około 1350 euro, czyli ~5780 złotych.

źródło: X @evleaks

Jeszcze więcej nowości Motki

To jednak nie koniec nowości. Motorola ma również w zanadrzu pierwsze własne słuchawki douszne typu open-ear (bardzo podobne do Huawei FreeClip), które wyraźnie wyróżniają się na tle konkurencji. Słuchawki mają klipsowy design, przypominający bardziej biżuterię niż klasyczne akcesorium audio. W przeciekach pojawiła się wersja kolorystyczna White Gold, a etui ładujące stylistycznie przypomina to znane z Apple AirPods. Co ciekawe, urządzenie powstało przy współpracy z firmą Bose, co może sugerować, że jakość dźwięku będzie mocną stroną tego gadżetu.

źródło: X @evleaks via Notebookcheck

Wraz ze słuchawkami zadebiutować ma również nowy smartwatch Motoroli, którego design inspirowany jest modelem Moto Watch 70. Zegarek będzie miał kwadratową kopertę, pojedynczy przycisk na boku oraz nylonowy pasek. Z wyświetlacza można odczytać, że urządzenie będzie oferować monitoring tętna, licznik kalorii oraz krokomierz.

Premierowe wydarzenie producenta zapowiada się więc naprawdę ciekawie. Jeśli wszystkie nieoficjalne informacje się potwierdzą, Motorola może mieć w rękach kilka bardzo mocnych kart.