Motorola Razr 60 Ultra nie będzie „prawie flagowym” smartfonem

Chcąc kupić składany smartfon z najlepszym układem mobilnym na rynku wybór był niewielki. Niewykluczone, że w 2025 roku do tego grona dołączy Motorola Razr 60 Ultra.

Flagowy składak

Patrząc na same parametry techniczne, między Motorolą Razr 50 Ultra, a najpopularniejszym rywalem w tej kategorii, czyli Samsungiem Galaxy Z Flip 6, walka jest naprawdę zacięta (zresztą, tu macie porównanie Moto Razr 50 Ultra vs Samsung Galaxy Z Flip 6). Oba urządzenia mają duże i jasne ekrany AMOLED, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, dostęp do eSIM, wodoodporność na poziomie co najmniej IPX8 czy konfigurację z 12 GB RAM-u i 512 GB pamięci wewnętrznej w standardzie UFS 4.0.

Jest jednak jeden element, który skreślał Motorolę z wyścigu po koronę prawdziwie flagowego składaka, a jest nim zastosowany procesor. Żeby była jasność – nie jest to zły układ mobilny i do płynnej obsługi urządzenia spokojnie wystarcza. Stosując procesor o mniejszej liczbie szybkich rdzeni, słabszy układ graficzny czy gorszy modem sprawiały, że był to jednak wybór obarczony ustępstwami.

Motorola Razr 60 Ultra może okazać się w tej kwestii bezkompromisowa.

Jaki procesor będzie napędzał Motorolę Razr 60 Ultra?

Na platformie Geekbench pojawił się wynik uzyskany przez urządzenie podpisane jako „motorola razr ultra 2025”, co od razu nasuwa na myśl następcę Razr 50 Ultra. W szczegółach dotyczących uzyskanego wyniku widać, że smartfon wyposażono w ośmiordzeniowy chipset Qualcomma z sześcioma rdzeniami o taktowaniu 3,53 GHz i dwoma rdzeniami z zegarem 4,32 GHz. W kodzie źródłowym widać również obecność GPU Adreno 830. Testowane urządzenie miało także 12 GB RAM-u

Wiecie, z jakim układem mobilnym pokrywają się powyższe dane? Dobrze zgadliście – z najnowszym, flagowym chipsetem Snapdragon 8 Elite. Jest zatem bardzo duża szansa, że po latach stosowania SoC, którym zawsze czegoś brakowało do bycia flagowym, Motorola chce w końcu wejść o półkę wyżej i zacząć konkurować jak równy z równym z nadchodzącym Galaxy Z Flip 7 czy Xiaomi Mix Flip.

Kiedy powinniśmy spodziewać się premiery nowych składanych smartfonów Motoroli? Wiele wskazuje na to, że telefony mogą zadebiutować nieco wcześniej niż w zeszłym roku. Zamiast czerwcowego debiutu niewykluczone, że premiera odbędzie się w marcu lub kwietniu.

Biorąc pod uwagę fakt, że Galaxy Z Flip 7 może po raz pierwszy w historii serii skorzystać z autorskiego układu mobilnego Samsunga, Exynos 2500, już nie mogę się doczekać tegorocznego „sezonu na składaki”.