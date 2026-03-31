Nowość w Otomoto. Poszukiwanie samochodu nigdy nie było tak łatwe

Grupa OLX, do której należy jedna z najpopularniejszych i największych platform motoryzacyjnych w Polsce, wprowadza do znanego narzędzia spore ułatwienie dla osób poszukujących samochodu. Sztuczna inteligencja i dane z Otomoto teraz jeszcze łatwiej pomogą znaleźć Ci wymarzony pojazd.

Poszukiwanie samochodu z Otomoto jest teraz znacznie prostsze

AutoGPT to nowe rozwiązanie wdrożone do Otomoto i bota ChatGPT. Narzędzie zostało oparte na modelach sztucznej inteligencji, które korzystają z publicznie dostępnych informacji. Jak wspomina Grupa OLX, modele te szkolone są na zweryfikowanych danych przedsiębiorstwa, w tym trendach wartości odsprzedaży, wzorcach cenowych charakterystycznych dla regionów, wynikach dealerów czy rzeczywistym zachowaniu kupujących.

Zgodnie z informacjami, wstępne wyniki nowego narzędzia pokazały, iż z pomocą narzędzia konsumenci znajdują interesujących ich pojazd co najmniej 20% szybciej w porównaniu do korzystania z tradycyjnych metod wyszukiwania i dostępnych w Otomoto filtrów. Narzędzie AutoGPT zadebiutowało już w ChatGPT i już możesz z niego skorzystać.

ChatGPT znajdzie Ci samochód w Otomoto – jak korzystać z AutoGPT?

Aby skorzystać z nowej metody poszukiwania samochodu należy otworzyć platformę ChatGPT (w aplikacji lub przeglądarce), a następnie z menu (po lewej) wybrać zakładkę Aplikacje i w wyszukiwarce wpisać Otomoto. Po wyszukaniu należy stuknąć w nazwę platformy, kliknąć w Połącz oraz Rozpocznij czat.

Otomoto w ChatGPT (screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Jedną z podstawowych zalet AutoGPT jest możliwość prowadzenia prostej konwersacji, niemalże jak ze sprzedawcą samochodów. Wystarczy, że opiszesz w języku naturalnym swoje oczekiwania wobec poszukiwanego pojazdu, a bot sam znajdzie za Ciebie samochód i zada dodatkowe pytania, które jeszcze bardziej doprecyzują poszukiwania i udoskonalą rekomendacje.

Jak podkreśla Grupa OLX, bot AutoGPT jest uzupełnieniem już istniejącego narzędzia AutoIQ. Jest to agentowy system OLX oparty na sztucznej inteligencji, który wspomaga dealerów i automatyzuje operacje. Ponadto firma kilka tygodni temu uruchomiła również CompassGPT dedykowany dla nieruchomości. Łącznie od 2018 roku Grupa OLX zainwestowała ponad 200 milionów dolarów w budowę infrastruktury AI-first i narzędzia oparte na sztucznej inteligencji.