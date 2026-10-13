Huawei chce, żeby było jak dawniej. No, w pewnym sensie

Huawei miał swego czasu pod parasolem submarkę, ale ostatecznie dał jej wolność i dziś Honor funkcjonuje już jako zupełnie niezależne przedsiębiorstwo (no, przynajmniej oficjalnie). Wygląda jednak na to, że zatęsknił za taką strukturą, bo jeszcze przed końcem miesiąca światu przedstawiona ma zostać nowa submarka chińskiego koncernu.

Huawei znów chce mieć submarkę

W sieci – najpierw za sprawą leakstera Dingjiao Digital, a następnie siłami CNMO – pojawiły się doniesienia, że nowa submarka Huawei będzie się nazywać Xingmang, co z chińskiego na polski tłumaczy się jako światło gwiazd. Nie można wykluczyć scenariusza, że w przypadku ewentualnej premiery globalnej marka da się więc poznać jako Starlight.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że przynajmniej początkowo ofertę Xingmang tworzyć będą urządzenia ze średniej półki, przede wszystkim smartfony wyposażone w procesory Kirin serii 8 oraz system HarmonyOS, jako że Huawei nadal nie ma prawa korzystać z Androida z Usługami Google Play.

HarmonysOS 6.0 – źródło: Huawei via SparrowNews

Jaka będzie oferta Xingmang? I po co firmie Huawei ta marka?

Istnieje całkiem duże prawdopodobieństwo, że Huawei planuje ograniczyć się do produktów klasy premium, a więc serii takich jak Pura i Mate, a średniopółkowe modele (i budżetowe może też) zyskają nową identyfikację, właśnie jako Xingmang. To oznaczałoby nowy dom dla serii Nova i Enjoy albo też dla ich następców.

Na szczegóły jednak na razie nie ma co liczyć. Wspomina się jedynie, że modele spod znaku Xingmang mają być pozbawione funkcji premium, ale równocześnie powinny zachować XMAGE, czyli zaawansowany system fotograficzny, z jakiego słyną smartfony Huawei.

Jak będzie naprawdę? O tym powinniśmy się przekonać jeszcze w październiku 2026 roku – oczywiście, o ile tylko pogłoski znajdą potwierdzenie w rzeczywistości.

Ciekawe też, jak będzie wyglądać przyszłość Xingmang. Przypomnę, że Honor pozostawał pod parasolem Huawei przez siedem lat, zanim w 2020 roku zyskał niezależność. Od tego czasu przestał skupiać się wyłącznie na modelach budżetowych i średniopółkowych i dziś tworzy jedne z najlepszych flagowców na rynku, takie jak Honor Magic 8 Pro, któremu Kasia w recenzji wystawiła notę 8,5/10 czy też składany Honor Magic V6.