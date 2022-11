DHL postawi tysiące automatów paczkowych. InPost może czuć się zagrożony?

Paczkomaty stały się bardzo popularnym sposobem odbierania przesyłek. Ciężko się temu dziwić, bo to naprawdę wygodna forma dostawy. Żeby nie zostać w tyle za konkurencją, firma DHL ogłosiła, że planuje stworzyć sieć własnych automatów paczkowych, która będzie mieć nawet kilka tysięcy urządzeń. InPost będzie mieć poważną konkurencję?

Automaty paczkowe DHL

Firma kurierska DHL chce zapewnić swoim klientom możliwość wybrania jeszcze większej liczby sposobów dostawy paczek, wprowadzając sieć własnych automatów paczkowych. Paczkomaty od DHL będą nazywać się POP Box. Mają uzupełnić one sieć punktów odbioru paczek DHL POP, które często można spotkać na przykład w sieci sklepów Żabka. To również nie byle jaka sieć, bo firma ma w naszym kraju ponad 14 tysięcy takich punktów.

(fot. Manuel Alvarez, Pixabay)

Według statystyk, w ciągu ostatnich trzech lat, w skali całego rynku, udział nadań i odbiorów paczek poza domem zwiększył się trzykrotnie. Obecnie około 37% paczek doręczanych jest do punktu obsługi lub automatów paczkowych. Z tej racji oraz stale rosnącej popularności Paczkomatów InPostu jedna z największych firm kurierskich działających na terenie naszego kraju zapowiedziała, że do końca roku ustawi kilkaset automatów paczkowych, a docelowo w sieci znajdzie się kilka tysięcy takich maszyn. Nie padła jednak nawet przybliżona liczba, nie wiadomo więc, czy mówimy o 4, czy 9 tysiącach paczkomatów DHL.

Na początku urządzenia POP Box pojawią się między innymi w Warszawie, Trójmieście, Krakowie, Wrocławiu, Katowicach, Poznaniu, Łodzi, Szczecinie, Lublinie, Bydgoszczy, Rzeszowie, czy Olsztynie. Firma podkreśla, że zawitają one również do wielu mniejszych miejscowości. Automaty staną między innymi przy sklepach, stacjach benzynowych, czy aptekach.

POP Box w działaniu, ale również konstrukcji będą bardzo podobne do popularnych automatów paczkowych konkurencji. Maszyny zostaną wyposażone będą w intuicyjne ekrany dotykowe, a ich obsługę ma ułatwić aplikacja – nie tylko będzie można sprawdzić w niej bieżący status przesyłki, ale również trasę kuriera w dniu jej dostarczenia. Dzięki temu użytkownicy będą w stanie przewidzieć, o jakiej porze ich przesyłka trafi do automatu. Taką funkcję z pewnością docenią wszyscy niecierpliwi klienci. Firma zapewni również możliwość zdalnego otwierania skrytek w automatach. Poza tym, w POP Box klienci będą mogli zapłacić kartą lub blikiem.

InPost powinien czuć się zagrożony?

Póki co InPost ma zdecydowaną przewagę, przede wszystkim pod względem dostępności swoich Paczkomatów. W raporcie dotyczącym wyników finansowych za II kwartał 2022 roku firma poinformowała również, że w Polsce ma już obecnie 18 418 automatów paczkowych, a ich liczba ciągle rośnie. DHL musiałby stawiać POP Boxy w naprawdę szalonym tempie, by chociaż zbliżyć się do liczby Paczkomatów InPostu.

Czym więc POP Box zamierza przekonać do siebie klientów? Sposobem na to ma być między innymi to, że dostarczane do automatów paczki będą czekać na klienta aż do czterech dni. Dla porównania warto przypomnieć, że w Paczkomatach paczka czeka na odbiór 48 godzin. Za pomocą aplikacji użytkownik może przedłużyć ten czas o 24 godziny – zapłaci za to jednak dodatkowo 7,99 złotych.