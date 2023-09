Świetna promocja na subskrypcję SkyShowtime! Możesz sporo zaoszczędzić

SkyShowtime to stosunkowo młody serwis streamingowy, a przynajmniej na polskim rynku. Właśnie rozpoczął on specjalną promocję. Ile dzięki niej można zaoszczędzić i kto może z niej skorzystać?

SkyShowtime w Polsce

Przypomnijmy, że SkyShowtime dołączył do grona serwisów streamingowych działających na polskim rynku stosunkowo niedawno. W Polsce oficjalnie pojawił się on 14 lutego 2023 roku. W bibliotece platformy znajdują się produkcje wytwórni takich, jak Universal Pictures, Dreamworks, Sky Studios, Peacock, Nickelodeon, SHOWTIME, Paramount+ i Paramount Pictures. Oferta zarówno filmów, jak i seriali jest dość spora.

Informowaliśmy Was już o tym, że SkyShowtime w naszym kraju radzi sobie całkiem dobrze. W marcu liczba realnych użytkowników sięgnęła blisko dwóch milionów. To znaczy, że nowy serwis niemal zrównał się z cda.pl, które obecne jest na polskim rynku już od wielu lat. SkyShowtime skutecznie przyciąga coraz więcej polskich internautów.

Serwis streamingowy już z okazji swojego wejścia do Polski przygotował pierwszą promocję, dzięki której można było zyskać 50% rabat na abonament co miesiąc przez cały okres trwania subskrypcji (pod warunkiem jej utrzymania). W ramach kolejnych promocji wprowadzono m.in. 7-dniowy okres próbny dla nowych użytkowników. To oferta, która obowiązuje aż do dziś. Co nowego przygotował właściciel serwisu dla klientów?

fot. Tabletowo

Nowa promocja. Jak z niej skorzystać?

Jak już wspomniałem na samym początku, serwis przygotował nową promocję, dzięki której cena miesięcznego dostępu do SkyShowtime została obniżona z 24,99 złotych do 14,99 złotych. To oznacza, że w ciągu roku można zaoszczędzić 120 złotych. Jest jednak pewien haczyk, a nawet dwa.

Po pierwsze, obniżona cena obowiązuje przez pierwszych 12 miesięcy subskrypcji. Po upływie tego okresu abonament zostanie automatycznie przedłużony, jednak z dawną ceną, która aktualnie wynosi 24,99 złotych miesięcznie. Całe szczęście nie ma żadnego problemu z tym, by w każdej chwili zrezygnować z dostępu do SkyShowtime.

Drugim haczykiem jest fakt, że z oferty mogą skorzystać jedynie nowi klienci, którzy nie mają wykupionego dostępu do SkyShowtime. Z nowej promocji można skorzystać do 30 września 2023 roku, do godziny 23:59 na tej stronie internetowej.