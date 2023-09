Nowe ceny PlayStation Plus w Polsce. Oczywiście, że jest drożej

Już żaden z dostawców usług nie czaruje użytkowników swoich platform, obiecując utrzymanie aktualnego poziomu cen. Wszędzie czekają nas podwyżki. Nowy cennik właśnie uderzył w abonentów PlayStation Plus w Polsce.

Ceny PlayStation Plus w Polsce

Abonament PlayStation Plus w naszym kraju nie należał do tanich, ale wiele osób ceniło sobie jego możliwości, zwłaszcza w najbardziej ekonomicznej wersji Essential. Dostęp do dwóch darmowych (tzn. nie płatnych dodatkowo) gier miesięcznie, możliwość grania w multiplayerze czy skorzystania ze zniżek w PS Store była wystarczająca, biorąc pod uwagę cenę 240 złotych za rok usługi.

Kolejne pułapy to PlayStation Plus Extra i PlayStation Plus Premium. Do podstawowych funkcji dołączane były w nich: katalog gier, tytuły z Ubisoft+ Classics, a w najwyższej opcji także wersje próbne gier oraz możliwość transmisji strumieniowej w chmurze. PS Plus Extra i Premium kosztowały – odpowiednio – 400 i 480 złotych za rok.

Nie bez powodu posługuję się tutaj czasem przeszłym. PlayStation rozsyła do abonentów informacje o podwyżkach cen poszczególnych planów. Dla nowych klientów będą one obowiązywać już od dziś (nowe ceny opublikowane są na stronie PS Plus), a korekta ceny dla aktualnych użytkowników subskrypcji wejdzie w życie od momentu jej odnowienia.

Ile aktualnie kosztuje PS Plus?

Oto, jak kształtują się ceny PlayStation Plus po podwyżce:

PlayStation Plus Essential – 295 złotych,

PlayStation Plus Extra – 520 złotych,

PlayStation Plus Premium – 630 złotych.

Przecieram oczy ze zdumienia. W przypadku rocznej subskrypcji pierwszego stopnia, podwyżka to 55 złotych. Najbardziej uderzają jednak zmiany w wyższych planach: to odpowiednio 120 złotych i 150 złotych.

Co jeszcze „lepsze” – zmieniły się też opłaty za przejście z niższego planu na wyższy. Na przykład rezygnując z PS Plus Extra, by korzystać z PS Plus Premium, trzeba dopłacić 230 (!) złotych zamiast dotychczasowych 80 złotych. Swoją drogą, PlayStation to chyba jedna z nielicznych firm, która każe sobie płacić za przejście na droższy plan abonamentowy.

Jeśli komuś zależy na rozgrywce wieloosobowej, będzie musiał zacisnąć zęby i w dalszym ciągu opłacać PS Plus Essential – innego wyjścia nie ma. Jeśli jednak ktoś subskrybował droższy plan, to zejście o szczebelek niżej nie było chyba nigdy bardziej usprawiedliwione, niż teraz.