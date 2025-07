Nie sądziłem, że zachwycę się kablem. Ale OnePlus tego dokonał

Przewód do ładowania nie brzmi jak najbardziej fascynująca rzecz na świecie. No i nie ukrywajmy: nie jest nią. W wydaniu zaproponowanym przez firmę OnePlus naprawdę zdołał mnie jednak zaintrygować, ponieważ to niezwykłe rozwiązanie.

Jeden przewód do ładowania smartfona i zegarka naraz

Najnowsze akcesorium firmy OnePlus to mierzący 120 cm przewód, który może służyć do uzupełniania energii nie tylko w smartfonie, ale też smartwatchu. Co więcej, możliwe jest równoczesne ładowanie obu tych urządzeń przy użyciu tego pojedynczego kabelka.

Utrzymany w charakterystycznej dla marki OnePlus, biało-czerwonej kolorystyce przewód obsługuje szybkie ładowanie w technologii Supervooc z mocą maksymalnie 80 W – osiągniecie ją przy ładowaniu samego smartfona. Jeśli po drodze podłączycie także zegarek, to urządzenia podzielą się mocą – do telefonu dotrze maksymalnie 67 W, a do smartwatcha – 10 W.

W obu przypadkach można więc liczyć na błyskawiczne uzupełnienie energii, a do wszystkiego wystarczy tylko jedno wolne gniazdko elektryczne. W podróż zaś można zabrać jeden przewód zamiast dwóch – jak dla mnie: świetna sprawa!

OnePlus 2-in-1 Supervooc Cable (fot. OnePlus)

Jeśli chodzi o technikalia, to akcesorium ma wtyk wejściowy USB typu A, wtyk wyjściowy USB typu C oraz wyjście POGO PIN pomiędzy nimi. Zostało również wyposażone w układ E-marker, którego zadaniem jest ochrona urządzeń przed nadmiernym naładowaniem. Dopełnieniem całości są pogrubione rdzenie z czystej miedzi.

Oczywiście, aby cieszyć się maksymalną mocą ładowania, konieczne jest posiadanie urządzeń kompatybilnych z technologią Supervooc. Rozwiązanie to wykorzystywane jest w smartfonach marek OnePlus, Oppo oraz Realme. Nowy przewód obsługuje także technologię Quick Charge (QC), ale w tym przypadku nie podano konkretnych parametrów.

Ile kosztuje przewód 2 w 1 firmy OnePlus?

Przewód OnePlus 2-in-1 Supervooc Cable jest dostępny w oficjalnym sklepie producenta. Jego sugerowana cena wynosi 34,99 euro (równowartość ~150 złotych). Aktualnie trwa promocja, dzięki której można zaoszczędzić 7 euro, przy czym tyle samo (bez centa) wynoszą koszty dostawy do Polski.