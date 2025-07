T-Mobile zrobiło to jako pierwszy operator w Polsce. 5G w nowym paśmie

T-Mobile ogłosiło uruchomienie 5G w nowym paśmie. Operator chwali się, że zrobił to jako pierwszy w Polsce.

Ważny krok T-Mobile w rozwoju sieci 5G w Polsce

Mieszkańcy Bronisławowa nad Zalewem Sulejowskim i Płochocina pod Ożarowem Mazowieckim, którzy korzystają z infrastruktury oferowanej przez T-Mobile, mogli wczoraj zobaczyć na swoich smartfonach ikonę 5G. Tak, otrzymali oni dostęp do nowszej generacji sieci i – co wypada podkreślić – na zasięgowym paśmie 700 Mhz. To jednak dopiero początek, bowiem z rozwiązania skorzystają też mieszkańcy innych miejscowości.

Wspomniane zmiany mają przełożyć się na poprawę jakości usług świadczonych przez T-Mobile nie tylko dla mieszkańców dużych miast, ale przede wszystkim dla osób z mniejszych miejscowości i terenów podmiejskich. To wszystko, aby spełnić jeden z celów operatora – firma chce bowiem dotrzeć do możliwie największej grupy klientów, niezależnie od tego, gdzie oni mieszkają.

5G w paśmie 700 MHz na 22 stacjach bazowych

Operator podaje, że sygnał sieci 5G w paśmie 700 MHz pojawił się na 22 stacjach bazowych w następujących miejscowościach: Drużbice, Gorzów Śląski, Kleszczów, Lesznowola, Łazy, Łomianki, Marki, Michałowice, Ożarów Mazowiecki, Piaseczno, Poświętne, Przystajń, Radziejowice, Raszyn, Tomaszów Mazowiecki, Wieluń, Wolbórz, Wołomin, Ząbki, Zelów oraz Zielonka.

W nadchodzących miesiącach kolejne miejscowości mają dołączyć do zasięgu sieci reklamowanej jako 5G Bardziej. Pozostaje trzymać kciuki, że dla użytkowników będzie to mocno odczuwalna zmiana, szczególnie w kwestii możliwości oferowanych przez internet mobilny. Sama ikona 5G na ekranie smartfona w tym przypadku nie wystarczy – dostęp do internetu musi być faktycznie szybszy, aby zmiany miały sens.

T-Mobile w opublikowanej informacji wspomina jeszcze, że stale rozwija zasięg 5G w oparciu o zasoby 3,x GHz. Firma dodaje, że może już poinformować o przełamaniu ważnej bariery – otóż sygnałem 5G w paśmie C objętych jest ponad 50% populacji kraju.

Przy okazji można wspomnieć o jeszcze innym temacie związanym z tym operatorem. Niedawno w T-Mobile pojawiła się prosta i tylko jedna oferta na abonament komórkowy. Nie brakuje głosów, że jest to zmiana w dobrym kierunku.