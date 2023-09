Allegro Polecam się kończy. Podobnie jak dodatkowe benefity w Smart! dla studentów

Smutna buźka, bo Allegro zdecydowało o ograniczeniu przywilejów dla subskrybentów Allegro Smart! Student. A do tego zamyka partnerski program poleceń.

Zmiany dla kupujących w październiku, listopadzie i grudniu

W nadchodzących miesiącach szykuje się nieco zmian dla osób korzystających z platformy Allegro. Najważniejsze dotyczą osób subskrybujących usługę Smart! Student oraz tych, którzy do tej pory brali udział w partnerskim programie Polecam.

Pierwsza sprawa. Allegro Smart! Student to wygodna usługa dla studentów, z której najbardziej opłacalne jest korzystanie przez pierwsze pół roku. To dlatego, że przez 6 miesięcy serwis nie pobiera za to żadnych pieniędzy. Później można wykupić usługę na cały rok za 49,90 złotych (taniej o dyszkę względem standardowej ceny).

Oprócz powyższego, co wcale nie jest kulawą ofertą, studenci mogą korzystać z kuponów zniżkowych do:

Multikina,

Flixbusa,

Heyah,

T-Mobile,

Legimi,

Free Now.

To znaczy – jeszcze mogą. Bo wymienione kupony zniżkowe będą dostępne tylko do 31 października 2023 roku. Później kończą się umowy z partnerami Allegro i POP! – dodatkowe benefity znikną. Cóż, trzeba się więc nimi cieszyć, póki są. Tak szybko odchodzą.

Przy okazji warto przypomnieć, że od 16 października cena klasycznej, miesięcznej subskrypcji Allegro Smart! wzrasta do 14,99 złotych. Opłata roczna (59,90 złotych) nie ulega zmianie.

Jeszcze inne rzeczy, o których warto wspomnieć to to, że od 16 października zwiększa się minimalna wartość zamówienia, za które dostaniemy Monety w Strefie Rodzica (z 50 złotych do 60 złotych). Ponadto tego samego dnia zostanie zaktualizowana polityka ochrony prywatności Allegro. Z kolei od 4 grudnia nie będziemy w stanie zamówić niczego do Francji – a to z powodu przyjętych tam nowych przepisów, które dotyczą rozszerzonej odpowiedzialności producenta.

Koniec programu Allegro Polecam

Uczestnicy programy Allegro Polecam dostają na swoje skrzynki mailowe informację o tym, że 9 grudnia zostanie on zamknięty. Po tym terminie nie będzie można już wygenerować żadnych linków polecających. Nawet jeśli ktoś skorzysta z wcześniej wygenerowanego linku i dokona zakupu, platforma nie przyzna już nagrody pieniężnej za taką transakcję.

9 Ocena

Allegro zobligowało się do wypłaty wszystkich zweryfikowanych nagród – nawet jeśli ich suma wyniesie mniej niż 20 złotych. Do końca lutego 2024 roku dotychczasowi uczestnicy programu dostaną deklaracje PIT-11, umożliwiające rozliczenie się z urzędem skarbowym.

Nie ma co jednak rozdzierać szat. Serwis przekazał, że jeszcze w tym roku poda informację o nowym programie poleceń.