PlayStation Plus na październik. Zaoraj kosmiczne maszkary na dzikim zachodzie

Kolejny miesiąc PlayStation Plus przynosi pewne zaskoczenie. Nie spodziewaliśmy się, że kosmiczny horror, który nie ma jeszcze nawet roku, tak szybko dostanie się na listę gier do pobrania dla subskrybentów usługi. A jednak!

PlayStation Plus – oferta na październik 2023 roku

Godzi się przypomnieć, że jeszcze przez kilka dni będzie można pobierać gry z wrześniowego „rzutu” PS Plus. Chodzi o Saints Row, Black Desert – Traveler Ediotion oraz Generation Zero. Mamy na to czas do 2 października, a to dlatego, że 3 października zostaną one wypchnięte przez następne tytuły w kolejce.

Sony tym razem nie próżnowało. Członkowie PlayStation Plus będą mogli wypróbować trzy kolejne gry. Jedna z nich jest trzecioosobowym horrorem survivalowym z akcją osadzoną w kosmosie. Druga to typowy symulator rolnictwa, a trzecia – izometryczną grą RPG. Mix styli i gatunków jest więc dość niecodzienny.

Dokładniej rzecz ujmując, wspomniane tytuły to:

The Callisto Protocol (PS5, PS4),

Farming Simulator 22 (PS5, PS4),

Weird West (PS5, PS4).

Wszystkie będą dostępne aż do poniedziałku 6 listopada.

9 Ocena

Kosmos, pole buraków i rewolwerowcy

The Callisto Protocol zadebiutowało w grudniu ubiegłego roku. Gra wydawała się być duchowym następcą serii Dead Space, ale tak się nie stało. Mimo wszystko, tematyka jest dość zbliżona. Oto lądujemy w więzieniu Black Iron – placówce o zaostrzonym rygorze, zlokalizowanym na drugim co do wielkości księżycu Jowisza, Kallisto. Okazuje się, że nie tylko rygor tam jest zaostrzony, ale także zęby i szpony potwornych maszkar, które zaczęły pojawiać się w więzieniu. Jacob Lee, wrzucony w sam środek wydarzeń, próbuje ujść z życiem i wydostać się z tego przeklętego miejsca, a przy okazji odkrywa niepokojące sekrety Kallisto.

Przeciwwagą dla tego przyciężkiego klimatu jest Farming Simulator 22. Tutaj można się odprężyć, wcielając w rolę nowoczesnego rolnika. Buduj farmę, hoduj zwierzęta, kupuj nowe maszyny, oraj pole. Gra wprowadza mechaniki cykli pogodowych oraz pory roku, a także elementy multiplayera. Idealna pozycja na deszczowe wieczory, gdy za oknem woda będzie zraszać nasze prawdziwe uprawy.

Ostatnią dodaną grą jest Weird West – niezależny RPG, wydany na początku 2022 roku. W tej wersji dzikiego zachodu mamy nie tylko stróżów prawa, bandytów i tubylców. Pojawiają się tu także wszelkiej maści potwory i postaci z magicznego świata. Kolejno kierujemy poczynaniami łowczyni nagród, indiańskiego łucznika, onirysty, a także wilkołaka i humanoidalnego wieprza. Wszyscy oni muszą stawać przed wyborami mającymi wpływ na świat gry, a w finale spotkają się, by… A zresztą, sami przecież możecie to sprawdzić.

Nowe gry w PlayStation Plus dodacie do konta w nadchodzący wtorek.