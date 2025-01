Orange brata się z operatorem sieci Play. Skorzystają na tym setki tysięcy klientów

Orange nieustannie doprowadza światłowód do kolejnych lokalizacji – w niektórych przypadkach własnym sumptem, a czasami korzystając z państwowego dofinansowania. Dziś operator poinformował o nawiązaniu współpracy ze spółką Polski Światłowód Otwarty. Dzięki niej jego kolejni klienci będą mogli wykupić usługę dostępu do światłowodu.

Orange i Polski Światłowód Otwarty nawiązały współpracę. Co zyskają na niej klienci operatora?

Polski Światłowód Otwarty to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, funkcjonująca wcześniej pod nazwą Fiberforce. Dokładnie połowę udziałów w niej (na dzień 22 stycznia 2025 roku 27550000) posiada P4 Sp. z o.o., czyli operator sieci Play. Drugim udziałowcem jest spółka Plug Finco Sàrl (od marca 2023 roku).

Polski Światłowód Otwarty to operator hurtowy, co oznacza, że nie sprzedaje on usługi dostępu do internetu światłowodowego klientom końcowym. Z wybudowanej przez niego infrastruktury mogą skorzystać operatorzy, którzy w ramach swoich ofert sprzedadzą swoim klientom usługę dostępu do światłowodu.

W przeszłości umowę ze spółką Polski Światłowód Otwarty zawarli m.in. T-Mobile (w 2023 roku) oraz Netia (w 2024 roku). Teraz o nawiązaniu współpracy oficjalnie poinformowało Orange. W jej ramach PŚO udostępnił operatorowi zasięg FTTH dla blisko 600 tysięcy gospodarstw domowych w Polsce.

Na tę chwilę Orange może oferować swoje usługi światłowodowe FTTH mieszkańcom około 40 tysięcy gospodarstw domowych, a w przyszłości zamierza skorzystać z zasięgu liczącego ponad 120 tysięcy gospodarstw domowych.

Współpraca Orange i Polskiego Światłowodu Otwartego ma być długoterminowa

Równocześnie operator zadeklarował, że w przyszłości liczba klientów, którzy będą mogli skorzystać z usług światłowodowych FTTH w ramach jego oferty, powinna się sukcesywnie zwiększać, ponieważ spółka Polski Światłowód Otwarty ma „ambitne plany” dotyczące przebudowy DOCSIS do FTTH.

Aktualnie łącza internetowe PŚO docierają do ponad 4,1 mln gospodarstw domowych w Polsce. Do 2028 roku liczba ta ma wzrosnąć o ponad 2 miliony. Jednocześnie spółka modernizuje swoją obecną sieć DOCSIS do najnowszego standardu FTTH. Rozwinięcie tego skrótu to Fiber To The Home, czyli światłowód doprowadzony bezpośrednio do domu.

Zdarza się bowiem, że czasami łącze światłowodowe jest doprowadzone tylko do określonego miejsca, a tzw. ostatni odcinek to już kable koncentryczne, które mają swoje ograniczenia (których nie ma światłowód).