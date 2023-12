FREENOW z nową funkcją. Teraz sami będziemy mogli kierować autem

Aplikacja FREENOW kojarzy się przede wszystkim z zamawianiem taksówek, a także z wynajmem hulajnóg na minuty. Teraz z jej poziomu będziemy mogli skorzystać również ze współdzielenia aut. Warto podkreślić, że do dyspozycji użytkowników zostanie oddana naprawdę spora flota samochodów, bowiem firma zdecydowała się na integrację z usługą carsharingu Traficar.

FREENOW ogłasza integrację z Traficar

Jak wynika z oficjalnej informacji, użytkownicy FREENOW w Polsce mogą teraz z poziomu jednej aplikacji zamawiać taksówki, wypożyczać hulajnogi, a także korzystać z usługi carsharingu. Oznacza to, że w jednym miejscu otrzymujemy bardziej rozbudowane opcje wyboru najlepszego w danej sytuacji środka transportu.

Warto podkreślić, że carsharing w aplikacji FREENOW jest dostępny w 10 aglomeracjach – Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Trójmieście, Katowicach, Lublinie, Łodzi, Szczecinie oraz Rzeszowie. Dzięki temu z nowej funkcji będzie mogło skorzystać naprawdę sporo użytkowników. Co więcej, do dyspozycji jest ponad 3500 samochodów należących do floty Traficar.

Funkcja obejmuje wynajem na kilometry z opłatą startową, a cennik jest zbliżony do oferty Traficar na poszczególne modele aut. Należy dodać, że korzystanie z tej opcji jest banalnie proste. Wystarczy bowiem kliknąć na funkcję o nazwie Carsharing na ekranie głównym aplikacji i wybrać na mapie konkretny samochód. Płatność pobierana jest automatycznie po zakończeniu przejazdu w ramach dotychczasowego konta użytkownika i preferowanej formy płatności.

Oczywiście wcześniej musimy potwierdzić, że mamy uprawnienia do prowadzenia samochodu. W związku z tym, w celu weryfikacji, należy dodać wymagane dokumenty i informacje w Profilu Użytkownika w aplikacji FREENOW. Konieczne jest wprowadzenie m.in. danych z prawa jazdy czy adresu zamieszkania.

Specjalna promocja dla użytkowników

Z okazji startu usługi dostępna jest specjalna promocja, która pozwala na tańszy wynajem dostępnych samochodów. Wystarczy skorzystać z kodu TRAFICAR23, a na dwa pierwsze przejazdy samochodem otrzymacie zniżkę w wysokości 75% (maksymalnie 20 złotych). Ponadto kod zapewnia dostęp do dodatkowych promocji dla użytkowników w każdym z obsługiwanych miast.

Jak już wspomniałem, funkcja jest już dostępna dla użytkowników aplikacji FREENOW. Jeśli więc jesteście zainteresowani, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby sprawdzić omawianą nowość.