Mimo że jest już po świętach, Orange przygotowało dla klientów kolejny prezent. Wybrani klienci będą mogli korzystać bez opłat z bardzo popularnej usługi aż przez trzy miesiące. Ponadto operator ma dla nich jeszcze inne promocje.

Orange daje świetną ofertę za darmo

Już od 1 stycznia 2022 roku osoby, które wybiorą ofertę Orange na kartę, będą mogły skorzystać z bardzo atrakcyjnej promocji – w jej ramach operator udostępni im pakiet nielimitowanych rozmów, SMS-ów i MMS-ów oraz paczkę 31 GB internetu na 31 dni.

źródło: Orange

W ramach tej usługi klient otrzymuje też możliwość włączenia dostępu do sieci 5G i korzystania z niej bez dodatkowych opłat, a także pakiet 3,5 GB internetu na transmisję danych w roamingu w Strefie 1 (Unia Europejska i kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

Niniejsza promocja jest skierowana wyłącznie do nowych klientów, którzy wybiorą ofertę na kartę i doładują konto kwotą przynajmniej 5 złotych, a następnie wyślą SMS o treści START na numer 814. Bonus można odebrać tylko jeden raz na każdym numerze telefonu.

Promocja obowiązuje od 1 stycznia do 31 marca 2022 roku i jest dostępna zarówno dla osób, które kupią starter, jak i klientów przenoszących numer z innej sieci lub oferty operatora, w tym nju mobile.

Regulamin usługi „Rozmowy, SMSy i MMSy bez limitu + 31 GB” za 0 zł w Orange na kartę (PDF)

Promocje w Orange na kartę

To jednak nie jedyna promocja, jaka czeka na użytkowników oferty na kartę. Jednocześnie klienci mogą włączyć usługę Social Pass na 93 dni za 7 złotych, a także zyskać bonus za doładowanie konta w postaci dodatkowego pakietu 5 GB, który będzie ważny od 2 do 14 dni, w zależności od kwoty doładowania. Bonus jest przyznawany automatycznie, a warunkiem jego otrzymania jest zasilenie konta przez aplikację operatora.

Pierwsza promocja obowiązuje do odwołania (regulamin), natomiast druga do 30 czerwca 2022 roku (regulamin). Co więcej, ta ostatnia łączy się z jeszcze inną promocją, dzięki czemu klient otrzymuje w sumie 10 GB internetu za darmo.