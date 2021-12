Darmowe filmy z serwisów Netflix, HBO GO, Disney+ i Amazon Prime Video? Nie daj się oszukać

W internecie pojawiły się darmowe narzędzia, które pozwalają pobierać filmy z popularnych platform streamingowych – Netflix, HBO GO, Disney+ czy Amazon Prime Video. Jednak korzystanie z kodów niesie ze sobą spore ryzyko.

Wystarczy pobrać program, żeby złamać zabezpieczenia

Ponieważ serwisy streamingowe są niezwykle popularne, istnieje potrzeba ochrony materiałów w nich gromadzonych. Do pobrania czegoś z zasobów Netfliksa czy Disney+ chętnych jest mnóstwo osób, które ani myślą płacić comiesięcznego abonamentu. Stąd właściciele praw autorskich upatrują nadziei w zabezpieczeniach DRM (Digital Rights Management), które dyktują kiedy i gdzie można uzyskać dostęp do treści cyfrowych.

Widevine DRM jest jednym z wiodących graczy w tej dziedzinie. Technologia opracowana przez Google wykorzystywana jest przez największe platformy streamingowe, w tym przez Netfliksa, Disney+ czy Amazon Prime Video. Zabezpieczenia mają różne poziomy. Wariant L1 jest najbezpieczniejszy, ale w użytku są także opcje L2 i L3.

Zwłaszcza materiały chronione przez Widevine DRM L3 są często piracone. Jednak nawet narzędzia do omijania zabezpieczeń tylu L1 trafiają do sieci. Użytkownik GitHub posługujący się pseudonimem Widevinedump opublikował kilka repozytoriów, które zawierają programy pozwalające ominąć zabezpieczenia serwisów streamingowych i pobierać niemalże dowolne produkcje. Dla osób, które mają swobodny stosunek do poszanowania autorstwa dóbr cyfrowych, może to być prawdziwa okazja.

W kodzie opublikowanym przez Widevinedump można znaleźć kolekcję narzędzi do pobierania filmów. Wśród nich pojawiły się programy „DISNEY-4K-SCRIPT”, „Netflix-4K-Script”, „WV-AMZN-4K-RIPPER”, „HBO-MAX-BLIM-TV-Paramount-4k-Downloader”, „Apple-TV- 4K-Downloader” i kilka innych. Ze względu na to, że są to ponoć stare narzędzia, jest wysoce prawdopodobne, że nie są bezpieczne. Korzystanie z nich może spowodować, że dany użytkownik zostanie zbanowany przez platformę streamingową. Dodatkowo, za korzystanie z powyższych programów będziemy musieli zapłacić także inną cenę.

Większość narzędzi do pobierania filmów i seriali nie jest dostarczana z modułem odszyfrowywania treści (CDM). Aby uzyskać do niego dostęp, trzeba go… kupić od Widevinedump. Sam deweloper przekazał w poście, że jego narzędzia będą działać maksymalnie 2-3 dni, dopóki serwisy streamingowe nie wprowadzą odpowiednich blokad.

Narzędzia do „hakowania” Netfliksa są już skopiowane i dostępne w różnych miejscach w sieci. Oczywiście nie zalecamy z nich korzystać. Pobieranie i używanie tego typu programów może prowadzić do problemów z prawem – to jawne piractwo komputerowe w klasycznym tego słowa znaczeniu. Jeśli uważamy, że nie stać nas na zapłacenie subskrypcji w jakimś serwisie strumieniującym wideo, to nie dźwigniemy także innych potencjalnych konsekwencji związanych z nielegalnym pozyskiwaniem dóbr cyfrowych.