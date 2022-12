Nie odwiedził Cię Mikołaj? Orange ma dla Ciebie prezent

Tegoroczne Mikołajki to już historia. Jeśli jednak wczoraj nie zdążył odwiedzić Was Mikołaj z workiem pełnym prezentów, to możecie odebrać swój upominek od Orange – wystarczy tylko, że jesteście klientami oferty na kartę.

Jak odebrać prezent od Orange?

W swoim komunikacie operator podkreśla, że jak co roku nie zapomina o swoich klientach korzystających z oferty na kartę. Dodatkowo firma zapewnia, że dba, aby ich klienci byli w stałym kontakcie z bliskimi w tym świątecznym okresie. Właśnie dlatego każdy z nich może odebrać specjalnie przygotowany mikołajkowo-świąteczny prezent.

źródło: Orange

Do zgarnięcia są nielimitowane rozmowy, SMS-y, MMS-y oraz dodatkowe 7 GB internetu na 7 dni. Aby dostać darmowy bonus, wystarczy wysłać SMS o treści PREZENT pod specjalny, bezpłatny numer 364 lub aktywować promocję za pomocą aplikacji Mój Orange w zakładce Pakiety i Usługi. Prezent można odebrać do 31 grudnia 2022 roku, a włączenie promocji nastąpi najpóźniej w ciągu 24 godzin od momentu przesłania SMS-a lub aktywacji w aplikacji.

Prezent można uzyskać w taryfach YES, POP oraz Free na kartę. Operator dodaje, że jeśli klient ma włączoną usługę „Rozmowy i SMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet GB” w wersji jednorazowej lub cyklicznej, to aktywacja promocji zmigruje go od razu do usługi „Rozmowy, SMS-y i MMS-y do wszystkich + pakiet GB”.

Regulamin promocji „Świąteczny prezent”.

Świąteczne upominki od operatorów

Opisana wyżej promocja nie jest jedyną, jako przygotowało Orange dla swoich klientów. Operator przygotował coś w rodzaju adwentowego kalendarza. Zamiast słodkich niespodzianek można znaleźć w nim jednak kody rabatowe dzięki którym taniej można kupić urządzenia lub usługi takie jak Gdzie Jest Dziecko, Chroń Dzieci w Sieci i Nawigacja Orange. Aż do 23 grudnia 2022 roku, klienci codziennie mogą otrzymać prezent od operatora. Wystarczy tylko zalogować się do aplikacji Mój Orange.

To nie wszystko, co sieć przygotowała dla swoich klientów. Koniecznie sprawdźcie nasz artykuł w którym znajdziecie inne promocje Orange na Boże Narodzenie.

T-Mobile również przygotowało dla swoich klientów coś specjalnego. Każdy z nich może zyskać nielimitowany internet do wykorzystania przez 14 dni zupełnie za darmo. Żeby skorzystać z promocji, należy ją włączyć w aplikacji Mój T-Mobile w sekcji Benefity. Ze specjalnej świątecznej promocji można skorzystać do 3 stycznia 2023 roku. Tak samo jak w przypadku Orange, nie są to jedyne promocje przygotowane na święta przez operatora.