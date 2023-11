YouTube Premium drożeje w Polsce! Dla rodzin jest szczególnie bezlitosny

YouTube Premium to najbardziej domyślny i wygodny sposób na usunięcie reklam z materiałów w serwisie, ale też i najdroższy. Teraz za miesięczną subskrypcję będziemy musieli zapłacić jeszcze więcej.

YouTube Premium – nowe ceny w Polsce

YouTube rozsyła do użytkowników YouTube Premium w Polsce informacje o zmianie kwoty miesięcznej subskrypcji, którą opłacają. W tym wypadku nie ma dobrych wieści dla nikogo, bo niezależnie od tego, z jakiej opcji korzystamy, dostrzeżemy zmianę.

Dotychczasowo za YouTube Premium płaciliśmy miesięcznie 23,99 złotych w planie indywidualnym, 35,99 złotych w planie rodzinnym i 13,99 złotych w planie dla studentów.

Co ciekawe, YouTube jeszcze nie we wszystkich miejscach zmieniło powyższe ceny: na przykład wyniki z wyszukiwarki podają stare kwoty. Po przejściu na stronę usługi widnieją już jednak nowe ceny.

YouTube Premium kosztuje teraz w Polsce:

25,99 złotych/miesiąc w subskrypcji Indywidualnej,

46,99 złotych/miesiąc w subskrypcji Dla rodzin,

14,99 złotych/miesiąc w subskrypcji Studenckiej.

Cennik YouTube Premium (źródło: YouTube)

O ile zmiana cen dla studentów o czy w planie indywidualnym nie wygląda jakoś strasznie źle, tak w przypadku YouTube Premium Dla rodzin podwyżka będzie bardziej odczuwalna – to skok o całe 11 złotych.

Blokujesz reklamy na YouTube? Spodziewaj się takiego komunikatu

Reklamy na YouTube stają się coraz bardziej nieznośne. Część z nich nie jest pomijalna, zaś na inne musimy patrzeć kilka sekund, zanim uda się przeklikać do właściwego materiału. Nic dziwnego, że od lat wielu użytkowników tego serwisu korzysta z wtyczek do przeglądarek, które usuwają reklamy z naszego pola widzenia.

Ostatnimi czasy YouTube podjęło zakrojoną na szeroką skalę akcję blokowania darmowego dostępu do zasobów serwisu tym, którzy używają adblockerów – niezależnie od tego, czy wbudowane są w przeglądarkę internetową, czy też samodzielnie je zainstalowaliśmy. Takiego bana dostał ostatnio Grzegorz.

8.5 Ocena

Mamy więc blokowanie dostępu do platformy w połączeniu z podniesieniem cen za YouTube Premium w wielu krajach, w tym w Polsce. Przewidujemy zatem dwa scenariusze wydarzeń. Albo serwis zyska w ten sposób więcej subskrybentów opcji Premium i zarobi dodatkowe pieniądze, jednocześnie zmniejszając liczbę użytkowników korzystających z blokerów reklam, albo wybuchną zamieszki. Jest jeszcze za wcześnie, by sprecyzować, co jest bardziej prawdopodobne ;)