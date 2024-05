Orange Flex i Żabka ruszają z promocją. Do zgarnięcia gigabajty internetu

Jeśli jesteś użytkownikiem Orange Flex i robisz zakupy w Żabce, to prawdopodobnie zainteresuje Cię nowa promocja. Do zdobycia są niemałe paczki internetu. Co więcej, przygotowana została też promocja dla osób, które dopiero zamierzają przejść do Orange Flex.

Orange Flex i Żabka rozdają gigabajty internetu

Pogoda za oknem jest coraz lepsza, trwa właśnie majówka, a przed nami jeszcze okres wakacyjnych wyjazdów. Poza domem przydatny może okazać się mobilny internet, więc także spore paczki gigabajtów do wykorzystania. Tutaj pomocną dłoń wyciąga Żabka i Orange Flex.

W ramach nowej promocji osoby, które robią zakupy w sieci sklepów Żabka, a także mają zainstalowaną aplikację żappka, mogę odebrać pakiet internetu składający się z trzech paczek po 25 GB. Będzie on aktywny przez trzy miesiące, więc dodatkowe 3 x 25 GB będziemy mogli wykorzystać zarówno podczas majówki, jak i wakacyjnych wyjazdów.

Co należy zrobić? Jak informuje serwis Telepolis.pl, wystarczy, że:

w aplikacji żappka wymienimy 300 żappsów na Kod Promocyjny, co należy zrobić w sekcji Wszystko za żappsy,

w kolejnym kroku należy wprowadzić otrzymany kod promocyjny w aplikacji Orange Flex – sekcja Kody promocyjne w Moim profilu,

teraz pozostaje tylko aktywować promocję i cieszyć się ze sporych paczek internetu.

Warto mieć na uwadze, że promocja trwa do 31 maja 2024 roku, godzina 23:59. Ponadto liczba kodów jest ograniczona.

(fot. Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)

Promocja dla nowych użytkowników Orange Flex

Teraz przejdźmy do drugiej promocji, która też przeznaczona jest dla klientów sieci sklepów Żabka, ale tym razem dla osób, które dopiero zamierzają dołączyć do Orange Flex. Otóż za 500 żappsów możemy otrzymać rabat na jeden z wybranych planów. Dzięki czemu przez pierwsze 6 miesięcy korzystania płacimy połowę za ceny. Rabat -50% dotyczy dowolnego planu, ale z wyłączeniem rocznej subskrypcji.

Jak skorzystać z tej promocji? Wystarczy, że:

aktywujemy kupn za 500 żappsów w aplikacji żappka,

pobierzemy aplikację Orange Flex i przeniesiemy obecny numer lub wybierzemy nowy,

wpiszemy i potwierdzimy kod promocyjny przed aktywacją wybranego planu komórkowego.

Tak, to już wszystko. Należy dodać, że kupon promocyjny jest ważny do 31 maja 2024 roku, godzina 23:59.