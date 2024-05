Copilot w Microsoft 365 wreszcie nauczył się języka polskiego

Mamy świetną wiadomość dla polskich użytkowników Microsoft 365, którzy nie mogli doczekać się sprawdzenia możliwości Copilot. Sztuczna inteligencja dostępna w pakiecie biurowym nauczyła się języka polskiego.

Microsoft 365 Copilot dostępny w języku polskim

Trzeba przyznać, że trochę musieliśmy poczekać. Otóż Microsoft 365 Copilot został pokazany światu w marcu 2023 roku. Początkowo jednak nie obsługiwał on języka polskiego, co jak najbardziej utrudniało lub nawet uniemożliwiało wykorzystanie potencjału sztucznej inteligencji w Polsce. Teraz to się jendak zmienia.

TJ Devine, starszy dyrektor ds. marketingu produktów w Microsofcie, ogłosił, że Copilot w Microsoft 365 jest teraz dostępny w 16 nowych językach. Najważniejszą informacją z naszej perspektywy jest fakt, że na liście znalazł się język polski. Oznacza to, że sztuczną inteligencję możemy już wykorzystać w aplikacjach należących do pakietu biurowego.

Jak dodaje TJ Devine w udostępnionym wpisie, dzisiaj Copilot w Microsoft 365 może jeszcze nie rozumieć każdego wyrażenia potocznego lub konwencji językowej w danym języku. Microsoft prowadzi jednak intensywne prace, aby udoskonalić możliwości językowe, więc najpewniej w przyszłości rozmowa ze sztuczną inteligencją będzie jeszcze bardziej naturalna. Powinno to sprawić, że korzystanie będzie po prostu wygodniejsze dla większego grona użytkowników.

Co oferuje sztuczna inteligencja Microsoftu?

Zastosowań Copilot w przypadku oprogramowania Microsoft 365 jest naprawdę mnóstwo. W założeniach sztuczna inteligencja ma przełożyć się szybsze wykonywanie wielu czynności, pomagając w ten sposób użytkownikowi. Możemy więc dzięki AI mieć więcej wolnego czasu lub możliwość zrobienia większej liczby zadań w tym samym czasie.

Omawiane rozwiązanie można porównać asystenta, który wspomaga pracę z dokumentami. Przykładowo technologia może nam pomóc w generowaniu dokumentów, wiadomości e-mail, prezentacji i wielu innych. Można ją również wykorzystać do konkretnych zadań w otwartym dokumencie – dajmy na to, do podsumowania danych w Excelu.

Technologia oparta jest na GPT-4 i – jak podkreśla sam Microsoft – łączy moc dużych modeli językowych (LLM) z danymi użytkownika w Microsoft Graph. Pod uwagę brane są m.in. informacje zapisane w kalendarzu, wiadomościach e-mail, czatach czy dokumentach. Ponadto z rozwiązań skorzystamy we wszystkich głównych i popularnych aplikacjach – Word, Excel, PowerPoint, Outlook czy Teams.