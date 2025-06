Zdjęcia Google teraz jeszcze lepiej zadbają o jakość obrazów

Aplikacja Zdjęcia Google to nie tylko biblioteka Twoich ujęć, ale też potężne narzędzie do szybkiej i intuicyjnej obróbki grafik. Dzięki nowym funkcjom, opartym na uczeniu maszynowym, użytkownik nie będzie musiał już obawiać się o utratę jakości po edytowaniu zdjęć.

Edytujesz zdjęcie bez utraty wysokiej jakości

W naszych rękach coraz rzadziej lądują tradycyjne aparaty fotograficzne czy lustrzanki. Powód jest dość prosty – lekkie, mieszczące się w kieszeni czy torebce smartfony zostają wyposażone w coraz lepsze aparaty. Ponadto, dzięki licznym aplikacjom do gromadzenia oraz obróbki zdjęć, takim jak np. Zdjęcia Google, można stworzyć naprawdę piękne i dopracowane ujęcia.

Dotychczas zdarzało się jednak, że wraz z edycją obrazów ich wysoka jakość została utracona, a ujęcie, choć wykonane w HDR, zostało zapisane w SDR. Teraz sytuacja zmienia się dzięki nowej funkcji zaanonsowanej przez Google w aplikacji Zdjęcia na urządzeniach z Androidem.

W październiku 2024 roku technologiczny gigant z Mountain View pochwalił się nowo opracowaną technologią rekonstrukcji obrazów w aplikacji Zdjęcia Google. Rozwiązanie to zostało wtedy skierowane do wybranych smartfonów z serii Pixel. Teraz menedżer społeczności ogłosił, że usprawnienia w sposobie edycji obrazów HDR zostają wdrożone nieco szerzej. Co to oznacza dla użytkowników?

Zdjęcia Google z nowymi funkcjami opartymi na uczeniu maszynowym

W praktyce zdjęcia wykonane w HDR i poddane edycji w aplikacji Zdjęcia Google zachowają pełny zakres dynamiki wraz z kluczowymi metadanymi. Użytkownicy mogą więc skorzystać z funkcji, takich jak Magiczna Gumka czy Magiczny Edytor, a ich ujęcia zachowają wysoką jakość.

Rekonstrukcja obrazu HDR (źródło: Google)

Zdjęcia Google oferują również narzędzie „Ultra HDR”, dzięki któremu można wprowadzać zmiany w zakresie jasności danego obrazu. We wpisie zaznaczono, że „HDR” zostało teraz przemianowane na opcję „Ton” (ang. „Tone). Ponadto wdrożono inne udoskonalenia. Jednym z nich jest możliwość „zupgrade’owania” zdjęć wykonanych w SDR do HDR. W praktyce oznacza to, że obrazy zostaną wzbogacone o jaśniejsze światła, głębszy kontrast czy poprawioną ostrość na smartfonach lub tabletach z wyświetlaczami obsługującymi HDR.

Jak zaznacza SamMobile, obecnie nie przekazano, czy technologiczny gigant wprowadzi te ulepszenia wraz z aktualizacją, czy jako zmianę po stronie serwera. Co więcej, warto pamiętać, że Google może wdrażać te nowości stopniowo.