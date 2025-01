Korzystasz z Orange Flex? Teraz jest dobra okazja, aby wybrać się do kina

W dobie platform VOD coraz trudniej o motywację, aby wybrać się do kina, ale nowa promocja przygotowana dla klientów Orange Flex może w tym pomóc. Pomarańczowy operator ogłosił też zmiany w doładowaniach, a także pochwalił się ciekawymi danymi związanymi z 2024 rokiem.

W Orange Flex bilety do kina kupisz w niskiej cenie

Użytkownicy Orange Flex mogą liczyć na promocje związane nie tylko z samą usługą zapewniającą łączność komórkową, ale również na rabaty na inne produkty i usługi. W ramach najnowszej akcji w aplikacji czekają kody na bilety do Cinema City. Te kody pozwalają zakupić bilet w cenie wynoszącej zaledwie 10 złotych.

Warto wiedzieć, że w ciągu miesiąca do dyspozycji otrzymujemy nawet 3 kody na bilet. W celu skorzystania z promocji należy tylko przejść do zakładki Klub Flex w aplikacji Orange Flex. Następnie musimy aktywować kod, który należy wpisać na stronie Cinema City podczas kupowania biletu na wybrany film (w momencie zakupu należy zmienić rodzaj biletu na Kod Voucher). Ewentualnie możemy również okazać kod w kasie kina podczas zakupu biletu.

Promocja dotyczy biletów na seanse 2D, a otrzymane kody można wykorzystać do 31 stycznia 2025 roku. Do zakupu online doliczana jest opłata serwisowa, zgodnie z aktualnym cennikiem Cinema CIty. Regulamin promocji znajdziecie tutaj.

(screen: Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)

Orange ogłasza zmiany w doładowaniach

Pomarańczowy operator, po wcześniejszym przeprowadzeniu badań i testów nowych rozwiązań dotyczących doładowań, zdecydował się zachować nominał w wysokości 5 złotych i usunąć nominał 25 złotych. Nie będzie on dostępny w aplikacji Mój Orange i na stronie doladowania.orange.pl od 10 lutego 2025 roku.

W założeniach zmiany mają sprawić, że portfolio doładowań stanie się bardziej przejrzyste. Dlaczego właśnie nominał 25 złotych zostanie wycofany? Po prostu nie był on zbyt popularny i stanowił jedynie 2% wszystkich doładowań robionych przez użytkowników. Ponadto z przeprowadzonych ankiet wynika, że pozbycie się tego nominału będzie przyjęte na spokojnie, bez wzbudzania emocji.

Warto wiedzieć, że będzie jeszcze opcja skorzystania z nominału 25 złotych, ale dotyczy to usługi autodoładowanie. Klienci Orange o tych wszystkich zmianach będą informowani w najbliższych dniach drogą SMS-ową.

Jak wyglądał ruch w sieci Orange w 2024 roku?

Teraz przejdźmy do procentów, liczb, statystyk i innych ciekawostek, które dotyczą ruchu w sieci Orange w minionym roku. Okazuje się, że użytkownicy przesłali 10,26 mln TB danych, co oznacza wzrost o nieco ponad 13% r/r. Większa część, czyli aż 7,7 mln TB danych, to ruch w sieci stacjonarnej (80% przesłano przez światłowód).

Jeśli chodzi o sieć mobilną, użytkownicy przesłali 2,65 mln TB danych. Tutaj rosnącą popularnością cieszy się 5G – w tej technologii przesłano 5,6 razy więcej danych niż w 2023 roku, a sieć 5G odpowiadała za prawie 7,5% transmisji danych. Warto dodać, że miniony rok udało się zamknąć z ponad 3000 stacjami 5G, z których mogą korzystać klienci Orange.

A jak radzą sobie starsze technologie, czyli 2G i 3G? Tutaj operator odnotował ponad 20% spadek użycia. Niewielki, bo wynoszący zaledwie 1,5% spadek, dotyczy ruchu głosowego, ale taką wartość można pominąć – nie wskazuje ona, że faktycznie odchodzimy od tego typu połączeń. Zresztą przy licznych komunikatorach i wysyłaniu głosówek taki spadek jest chyba wielokrotnie mniejszy niż niektórzy oczekiwali. Co ciekawe, w 2024 roku 68% rozmów przeprowadzono w VoLTE i VoWiFi.

Ruch SMS-owy i MMS-owy również wypada bardzo podobnie do poprzedniego roku. W przypadku SMS-ów zauważono wzrost o 2%, a popularność MMS-ów spadła o skromne 1%. Łącznie w 2024 roku klienci przesłali 12,7 mld SMS-ów i 553 mln MMS-ów.

A jak wyglądał okres świąt i Sylwester w Orange? Operator w ruchu mobilnym zauważył wzrost o 18% rok do roku. Klienci chętniej rozmawiali niż w poprzednich latach – wzrost o 38% względem 2023 roku. Przesłano 100 mln SMS-ów i z pewnością sporo z nich to były życzenia świąteczne i noworoczne. W Wigilię, 24 grudnia, dokładniej między 15:00 a 19:00, klienci Orange rzadziej sięgali po smartfony, co potwierdza widoczny wówczas spadek ruchu.