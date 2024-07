Zalando musi rozdać klientom bony na zakupy

UOKiK wydał decyzję w sprawie Zalando. Platforma m.in. nieodpowiednio informowała swoich klientów o statusie sprzedających. Instytucja zobowiązała platformę do wprowadzenia zmian. Dodatkowo serwis przekaże konsumentom bony na zakupy.

UOKiK w służbie kupującym

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów regularnie przygląda się praktykom platform, sklepów czy innych usługodawców, którzy mogą naruszać zbiorowe interesy swoich klientów. Wszczynane przez UOKiK sprawy oraz jego postanowienia są często okraszone ogromnymi konsekwencjami. Skutki niedostosowania się do przepisów odczuł niedawno PayPal, ukarany grzywną przekraczającą 100 milionów złotych.

Na początku lipca br. instytucja wzięła pod lupę Renee.pl i Born2Be.pl, które wprowadzały swoich klientów w błąd z powodu praktyk promocyjnych. W postanowieniu znalazły się informacje, że firmy te łamią zasady ustalone m.in. w ramach dyrektywy Omnibus, której zadaniem jest ochrona europejskich konsumentów.

W lipcu zeszłego roku platformie Zalando zarzucono między innymi, że nieodpowiednio informowała klientów o statusie sprzedających – konsumenci nie mieli więc pewności, czy konkretny produkt pochodzi od przedsiębiorstwa, czy jego partnera. To z kolei sprawiało, że kupujący nie wiedzieli, czy i jakie przysługują im prawa w przypadku zakupów u partnerów serwisu, a także mogli mieć problem z ustaleniem, gdzie i w jaki sposób zwrócić towar bądź go reklamować.

źródło: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Teraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję w sprawie tego sprzedawcy i zobowiązał platformę do wdrożenia zmian w witrynach internetowych oraz dostosowania się do obowiązków informacyjnych wynikających z europejskiej dyrektywy Omnibus. To jednak nie koniec konsekwencji.

Bon na zakupy w Zalando

Zalando przyzna także bon do wykorzystania na platformie sprzedażowej w wysokości 40 złotych. Otrzymają go wszyscy konsumenci, którzy dokonali zakupu od 1 stycznia 2023 roku aż do dnia wykonania zobowiązania.

źródło: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Voucher ma być ważny przez sześć miesięcy i zostanie przekazany w wiadomości przesłanej przez pocztę elektroniczną. Będzie obowiązywał na produkty oferowane wyłącznie przez platformę, również te przecenione. Bonu nie można natomiast wykorzystać na zakupy sprzedawane przez partnerów.