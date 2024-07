Cinema City podnosi ceny kart Unlimited. O ile więcej zapłacisz?

Karty Unlimited w Cinema City mają teraz wyższe ceny. W zależności od wariantu, kinomaniacy muszą liczyć się z podwyżką o kilkanaście albo i 21%. Nawet pomimo tego wciąż jednak stanowią atrakcyjną opcję dla osób, które na seanse wybierają się co najmniej kilka razy w miesiącu.

Abonament Unlimited w Cinema City nie jest już tańszy od pakietu Standard w usłudze Netflix, jako że od lipca za kartę trzeba zapłacić co najmniej 45,99 złotych miesięcznie. To efekt wprowadzonej podwyżki cen. Podrożały karty dla wszystkich trzech grup abonamentowych – zarówno dla użytkowników preferujących comiesięczne płatności, jak i tych, którzy decydują się na wykupienie usługi na cały rok z góry. A zatem…

Ile kosztuje Cinema City Unlimited? Cena w 2024 roku

1. Grupa Abonamentowa (dostęp do 18 kin): 45,99 złotych miesięcznie (było 38 złotych), 505,89 złotych rocznie (było 456 złotych).

2. Grupa Abonamentowa (dostęp do 28 kin): 50,99 złotych miesięcznie (było 43 złote), 560,89 złotych rocznie (było 516 złotych),

3. Grupa Abonamentowa (dostęp do 35 kin): 55,99 złotych miesięcznie (było 49 złotych), 615,89 złotych rocznie (było 588 złotych).



Ceny różnią się w zależności od tego, w jakim kinie oglądasz filmy. Aktualny podział grup abonamentowych przedstawia się następująco:

1., 2. i 3. Grupa Abonamentowa: Bydgoszcz, Bytom, Cieszyn, Częstochowa Jurajska, Częstochowa Wolność, Elbląg, Gliwice, Katowice Punkt 44, Katowice Silesia, Lublin Felicity, Lublin Plaza, Ruda Śląska, Rybnik, Sosnowiec, Starogard Gdański, Toruń Czerwona Droga, Toruń Plaza, Wałbrzych.

Tylko 2. i 3. Grupa Abonamentowa: Bielsko-Biała, Kraków Bonarka, Kraków Kazimierz, Kraków Zakopianka, Łódź Manufaktura, Poznań Kinepolis, Poznań Plaza, Wrocław Korona, Wrocław Wroclavia, Zielona Góra.

Tylko 3. Grupa Abonamentowa: Janki, Warszawa Arkadia, Warszawa Bemowo, Warszawa Białołęka, Warszawa Mokotów, Warszawa Promenada, Warszawa Sadyba.



Tym samym przestaje być prawdą (wciąż widniejące na stronie usługi) stwierdzenie, że „miesięczny koszt członkostwa zwraca się już po 2 seansach w miesiącu”. Oczywiście całość sprowadza się tu do samych cen biletów na seanse 2D, a przecież to jeszcze nie wszystko, co oferuje Unilimited.

Dodatkowe korzyści z Unlimited w Cinema City

Osoby, które opłacają abonament w Cinema City, mogą dodatkowo liczyć na niższe ceny w kinowych barach i kawiarniach, różnorakie oferty specjalne i atrakcyjne ceny seansów w formatach specjalnych (3D, IMAX itp.). Do tego dochodzi jeszcze możliwość udziału w pokazach przedpremierowych.

Nawet pomimo tych podwyżek zatem abonament kinowy to wciąż atrakcyjna opcja, o ile tylko chodzi się do kina częściej niż dwa razy w miesiącu.

Na koniec warto wspomnieć jeszcze, że podczas wizyty nie trzeba mieć przy sobie fizycznej karty – od kilku dni wystarczy aplikacja mobilna, którą można zainstalować na urządzeniach z systemami Android (z Google Play) oraz iOS (z App Store).