Google udostępnia nowe funkcje w wyszukiwarce i na Androidzie. Takie czasy

Świat się zmienia, tak samo jak preferencje i oczekiwania użytkowników internetu. W odpowiedzi na to gigant z Mountain View zdecydował się wdrożyć nowe funkcje w wyszukiwarce Google oraz na smartfonach z systemem Android.
Nowe funkcje w wyszukiwarce Google
Amerykański gigant ogłosił globalne udostępnienie funkcji Preferred Sources w wyszukiwarce, która pozwoli użytkownikom wybrać preferowane źródła informacji. Dzięki temu opublikowane przez nich informacje znajdą się na szczycie wyników wyszukiwania w sekcji Top Stories.
Stanie się ona dostępna w ciągu najbliższych dni dla wszystkich angielskojęzycznych użytkowników, a na początku 2026 roku również osób, które posługują się innymi językami. Firma z Mountain View informuje, że obsługiwane będą wszystkie języki, które obsługuje wyszukiwarka Google, zatem należy się spodziewać, że polski także.
Amerykanie ogłosili też udostępnienie nowej funkcji, mającej za zadanie podkreślać linki do stron, które użytkownik subskrybuje, co ułatwi mu zauważenie informacji z zaufanych źródeł. Do tego linki do nich mają mieć wyższy priorytet oraz być gromadzone w karuzeli w wynikach wyszukiwania. W pierwszej kolejności nowość ta pojawi się – w najbliższych tygodniach – w aplikacji Gemini, a następnie (w nieokreślonej już przyszłości) w AI Overviews (Przeglądzie od AI) i AI Mode (Trybie AI).
Ponadto Google zdecydowało się na zwiększenie liczby linków do źródeł w Trybie AI oraz „zaktualizowanie ich wyglądu, aby zwiększyć ich użyteczność”. Dodano też do nich informację kontekstową, która uzasadnia, dlaczego dany link może być pomocny i warto odwiedzić tę stronę.
Nowa funkcja w Androidzie może pomóc uratować życie
Google ogłosiło też udostępnienie funkcji Android Emergency Live Video, która ma ułatwić uzyskanie pomocy w sytuacji awaryjnej. Podczas połączenia ze służbami ratunkowymi dyspozytor będzie mógł wysłać prośbę o udostępnienie podglądu na żywo z aparatu w smartfonie dzwoniącego.
Osoba potrzebująca pomocy będzie mogła za pomocą tylko jednego tapnięcia przyznać dostęp do transmisji obrazu w czasie rzeczywistym. Dzięki temu dyspozytor szybciej uzyska więcej informacji, jeśli dzwoniąca osoba ma trudność z opisaniem, gdzie i w jakich okolicznościach się znalazła.
Ponadto dzięki funkcji Android Emergency Live Video operator będzie mógł przeprowadzić dzwoniącego przez czynności ratujące życie, takie jak resuscytacja krążeniowo-oddechowa, zanim przyjedzie pomoc. Na tę chwilę jest ona udostępniana jednak wyłącznie w całych Stanach Zjednoczonych oraz wybranych regionach w Niemczech i Meksyku (na wszystkich smartfonach z Androidem 8 Oreo i nowszym).
Google deklaruje jednak, że pracuje z organizacjami bezpieczeństwa publicznego na całym świecie, aby zwiększyć dostępność funkcji Android Emergency Live Video.