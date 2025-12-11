Google udostępnia nowe funkcje w wyszukiwarce i na Androidzie. Takie czasy

Świat się zmienia, tak samo jak preferencje i oczekiwania użytkowników internetu. W odpowiedzi na to gigant z Mountain View zdecydował się wdrożyć nowe funkcje w wyszukiwarce Google oraz na smartfonach z systemem Android.

Nowe funkcje w wyszukiwarce Google

Amerykański gigant ogłosił globalne udostępnienie funkcji Preferred Sources w wyszukiwarce, która pozwoli użytkownikom wybrać preferowane źródła informacji. Dzięki temu opublikowane przez nich informacje znajdą się na szczycie wyników wyszukiwania w sekcji Top Stories.

Stanie się ona dostępna w ciągu najbliższych dni dla wszystkich angielskojęzycznych użytkowników, a na początku 2026 roku również osób, które posługują się innymi językami. Firma z Mountain View informuje, że obsługiwane będą wszystkie języki, które obsługuje wyszukiwarka Google, zatem należy się spodziewać, że polski także.

źródło: Google

Amerykanie ogłosili też udostępnienie nowej funkcji, mającej za zadanie podkreślać linki do stron, które użytkownik subskrybuje, co ułatwi mu zauważenie informacji z zaufanych źródeł. Do tego linki do nich mają mieć wyższy priorytet oraz być gromadzone w karuzeli w wynikach wyszukiwania. W pierwszej kolejności nowość ta pojawi się – w najbliższych tygodniach – w aplikacji Gemini, a następnie (w nieokreślonej już przyszłości) w AI Overviews (Przeglądzie od AI) i AI Mode (Trybie AI).

Ponadto Google zdecydowało się na zwiększenie liczby linków do źródeł w Trybie AI oraz „zaktualizowanie ich wyglądu, aby zwiększyć ich użyteczność”. Dodano też do nich informację kontekstową, która uzasadnia, dlaczego dany link może być pomocny i warto odwiedzić tę stronę.

źródło: Google

Nowa funkcja w Androidzie może pomóc uratować życie

Google ogłosiło też udostępnienie funkcji Android Emergency Live Video, która ma ułatwić uzyskanie pomocy w sytuacji awaryjnej. Podczas połączenia ze służbami ratunkowymi dyspozytor będzie mógł wysłać prośbę o udostępnienie podglądu na żywo z aparatu w smartfonie dzwoniącego.

Osoba potrzebująca pomocy będzie mogła za pomocą tylko jednego tapnięcia przyznać dostęp do transmisji obrazu w czasie rzeczywistym. Dzięki temu dyspozytor szybciej uzyska więcej informacji, jeśli dzwoniąca osoba ma trudność z opisaniem, gdzie i w jakich okolicznościach się znalazła.

Android Emergency Live Video (źródło: Google)

Ponadto dzięki funkcji Android Emergency Live Video operator będzie mógł przeprowadzić dzwoniącego przez czynności ratujące życie, takie jak resuscytacja krążeniowo-oddechowa, zanim przyjedzie pomoc. Na tę chwilę jest ona udostępniana jednak wyłącznie w całych Stanach Zjednoczonych oraz wybranych regionach w Niemczech i Meksyku (na wszystkich smartfonach z Androidem 8 Oreo i nowszym).

Google deklaruje jednak, że pracuje z organizacjami bezpieczeństwa publicznego na całym świecie, aby zwiększyć dostępność funkcji Android Emergency Live Video.