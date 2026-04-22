Abonament z nielimitowanym internetem. Teraz za dwa numery zapłacisz jak za jeden

Szukasz oferty na nielimitowane rozmowy, SMS-y, MMS-y i dostęp do internetu w swoim smartfonie bez ograniczeń? Orange zaanonsowało właśnie nową wiosenną ofertę na abonament i smartfony w atrakcyjnych cenach.

Nowa oferta abonamentowa w Orange – dwa numery w cenie jednego

W najnowszej ofercie Orange na telefon z nielimitowanym internetem mobilnym dla dwóch numerów zapłacisz jak za jeden. Teraz – decydując się na abonament z 24-miesięcznym okresem zobowiązania – możesz zapłacić za dwa Plany L jak za jeden numer. Plan ten obejmuje nielimitowane rozmowy, SMS-y, MMS-y w kraju i w UE oraz nieograniczony pakiet internetu 5G (bez limitu danych i limitu prędkości).

2 w cenie 1 oznacza, że przez pierwsze 12 miesięcy zapłacisz od 100 złotych (z rabatami) za dwa numery, czyli średnio po 50 złotych za każdy numer. Jak podkreśla operator – cena pierwszego planu poza promocją wynosi od 100 złotych miesięcznie. Po upływie roku abonament wyniesie nie 200 złotych, a 150 złotych, dzięki ofercie Rodzinne numery, w której drugi numer kosztuje połowę ceny płaconej za pierwszy numer.

Dwa abonamenty w cenie jednego (źródło: Orange)

Warto podkreślić, że kwoty abonamentów obejmują rabaty, w tym za e-fakturę w Mój Orange oraz zgody marketingowe (każdy po 5 złotych miesięcznie), a aktywacja wynosi 60 złotych. Ponadto po upływie 24 miesiąca umowa zostanie przedłużona automatycznie na czas nieokreślony, a kwota abonamentu co roku będzie wzrastać o 5 złotych na miesiąc.

Dwa abonamenty w cenie jednego (źródło: Orange)

Jak włączyć nielimitowany internet w Orange?

Aby skorzystać z oferty należy dodać pierwszy numer do koszyka i wybrać dla niego Plan L. Następnie konieczne jest kliknięcie w przycisk dodaj kolejny numer oraz wybranie dla niego tego samego planu. Po dodaniu drugiego numeru do koszyka cena zostanie automatycznie obniżona. Ostatnim krokiem jest już złożenie zamówienia.

Nowoczesne smartfony w abonamencie Orange

Wraz z abonamentem Orange oferuje też smartfony w atrakcyjnych cenach. Na liście znalazły się modele, takie jak: