Drugich takich słuchawek na rynku nie znajdziecie!

Najnowsze słuchawki Huawei, FreeBuds 5, intrygują wyglądem i zachęcają do interpretacji. Jedni powiedzą, że przypominają nerkowce, inni… tu dajcie się ponieść wyobraźni ;). Nie można im jednak odmówić jednego: nowoczesnego designu, dzięki któremu przyciągają wzrok i skutecznie proszą, by opowiedzieć o nich nieco więcej. Czas zatem to zrobić.

Nudne i powtarzalne? To nie ten adres

Większości słuchawek TWS można zarzucić, że ich wzornictwo jest nudne i powtarzalne. Bo faktycznie – dość trudno jest wymyślić koło na nowo, mając na uwadze zachowanie minimalistycznej formy, niskiej wagi i atrakcyjnej prezencji. Huawei wziął sobie do serca to wyzwanie i… rzeczywiście mu się to udało.

FreeBuds 5 to słuchawki, które pod względem designu robią sporo rzeczy inaczej niż pozostałe modele firmy. I mam na myśli zarówno etui, jak i same słuchawki. Wspomniane etui przypomina jajko i otwiera się wzdłuż krótszego boku (a nie – jak w każdym wcześniejszym modelu – dłuższego). Jest niewielkie, dzięki czemu można je schować nawet do małej kieszonki spodni czy bluzy.

Etui jest oczywiście powerbankiem, którego pojemność to 505 mAh. Producent podaje, że doładowując słuchawki za jego pomocą, jesteśmy w stanie słuchać muzyki przez 30 godzin z wyłączoną redukcją szumów lub 20 godzin z włączonym ANC.

Aż się prosi, by od razu dodać, że w każdej słuchawce mamy akumulator o pojemności 42 mAh, który ma pozwalać na do 5 godzin odtwarzania muzyki z wyłączonym ANC lub do 3,5 godziny z włączonym ANC. A teraz wróćmy do designu, bo to jest clue niniejszego tekstu.

FreeBuds 5 trudno pomylić z innymi słuchawkami

Gdy na rynku debiutowały słuchawki Huawei FreeBuds Lipstick nie wiedziałam, co na ten temat myśleć. W końcu był to model bliźniaczy FreeBudsom 4, ale z SZAŁOWYM wręcz etui, przypominającym szminkę, które windowało cenę modelu dość znacznie. O ile jednak w modelu tym znaczenie miało właściwie jedynie samo szminkowe opakowanie (słuchawki wyróżniały się jedynie czerwonym kolorem), tak w przypadku FreeBuds 5 jest zgoła odmiennie.

Mamy tu do czynienia z konstrukcją niewątpliwie przykuwającą wzrok. Jedni stwierdzą, że to doskonałe uzupełnienie codziennego looku, inni potraktują ją jako dopełnienie kolczyków, jeszcze inni po prostu będą chcieli się wyróżnić za pomocą słuchawek, obok których – uwierzcie mi – naprawdę trudno przejść obojętnie. Modne, awangardowe, ekstrawaganckie – te określenia idealnie do nich pasują.

Są niewątpliwie jedyne w swoim rodzaju. Zdecydowanie trudno jest je pomylić z innymi słuchawkami. Rzucają się w oczy swoim obłym wzornictwem, inspirowanym krzywiznami Kropli księcia Ruperta, choć można też dostrzec inspirację suszarką do włosów czy orzechami nerkowca. Każdy dostrzeże w nich coś innego – dajcie się ponieść wyobraźni ;).

Swoją drogą, podoba mi się, że producenci coraz większy nacisk stawiają na dostępność różnych wersji kolorystycznych – poza standardowymi: białą i czarną. W przypadku słuchawek FreeBuds 5 mamy do czynienia również z opcją koralową, która osobiście przypadła mi do gustu najbardziej. Szkoda tylko, że słuchawki są tak mocno błyszczące – estetyka matowego etui przekonuje mnie zdecydowanie bardziej (do czegoś w końcu trzeba się przyczepić!).

Wygląd to nie wszystko

Wygląd wyglądem, ale nie byłabym sobą, gdybym w tekście o designie nie przemyciła co nieco na temat parametrów słuchawek – w końcu te mają nie tylko dobrze wyglądać, ale też działać!

Dynamiczny przetwornik magnetyczny LCP 11 mm, obsługa kodeków LDAC HD, AAC, SBC, L2HC2.0 i LC3, trzy mikrofony (dwa zewnętrzne i wewnętrzny), odporność IPX4, zakres częstotliwości 16 Hz – 4000 Hz, Bluetooth 5.2, obsługa dwóch urządzeń jednocześnie oraz wsparcie dla ładowania bezprzewodowego – to najważniejsze rzeczy, jakie musicie wiedzieć na temat Huawei FreeBuds 5.

Słuchawki zapewniają wysokiej jakości dźwięk Hi-Res, wyrazisty bas i wysoką jakość rozmów. Jak to działa? Kordas zweryfikuje w recenzji już niedługo!

Cena i dostępność Huawei FreeBuds 5

Słuchawki FreeBuds 5 dostępne są w sprzedaży w cenie wynoszącej 699 złotych – to mniej, niż wskazywałby przelicznik europejskiej ceny na peeleny (dla przypomnienia dodam, że u naszych sąsiadów zostały wycenione na 159 euro, czyli w szybkim przeliczeniu ok. 740 złotych).

Kupując słuchawki na huawei.pl do 30 kwietnia jako gratis otrzymujemy pokrowiec zabezpieczający etui ładujące, jak również usługę uprawniającą do zniżki 50% przy zakupie nowej słuchawki, gdy zgubimy lub zniszczymy oryginalną.

To może… zagramy w skojarzenia?

Tak sobie pomyślałam, że z okazji premiery nowych słuchawek Huawei nieco się pobawimy. Zagrajmy zatem w skojarzenia! Napiszcie w komentarzach ciąg słów / wyrażeń, które zakończycie słuchawkami Huawei FreeBuds 5. Nie muszą to być wcale oczywiste skojarzenia – im bardziej odjechane, tym lepiej (tylko muszą być wytłumaczalne!) ;)

Ja zacznę:

Szefowa Tabletowo. Kobieta. Makijaż. Szminka. Słuchawki. Huawei. Design. Krople księcia Ruperta. Nerkowce. Huawei FreeBuds 5. Di… Diabelsko intrygujące słuchawki Bluetooth!

