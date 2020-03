Oppo Watch oficjalnie! Zakrzywiony ekran w smartwatchu bez Wear OS, ale na Androidzie

Swego czasu wydawało się, że smartwatche nie mają większej przyszłości. Z niewyjaśnionych względów zrobił się zastój na rynku, który jednak w ostatnim czasie powoli mija, a zainteresowanie nimi jest coraz większe. Niedawno Xiaomi zaprezentowało swój zegarek inteligentny oparty o Wear OS, Mi Watch, a teraz Oppo wchodzi do gry ze swoim pierwszym modelem – Oppo Watch.

Wygląda podobnie do Apple Watcha

Gdy w sieci pojawiły się pierwsze rendery przedstawiające Oppo Watcha, wszyscy jednogłośnie orzekli, że jest to “Apple Watch z Wear OS”. Trudno się z tym nie zgodzić. Formą zdecydowanie przypomina najpopularniejszy zegarek inteligentny, jaki jest dostępny na rynku, ale tak samo jest w przypadku wszystkich okrągłych zegarków – każdy jeden jest do siebie podobny.

Największym wyróżnikiem Oppo Watcha jest fakt, że ekran z obu stron jest zagięty. Trudno w tym momencie oceniać czy to jest dobry ruch czy nie. Muszę jednak przyznać rację Grześkowi, który ma obawy o funkcjonalność tego rozwiązania – załamywanie się światła na krawędziach zakrzywionego ekranu smartwatcha może być irytujące.

Z drugiej strony – często efektywność bierze górę nad ergonomią, również w smartfonach, a my je kupujemy, więc… pozostaje poczekać, by sprawdzić, jak to rozwiązanie będzie sprawdzało się w praktyce. Jakoś właściciele Apple Watcha nie narzekają, a w nim też ekran jest lekko zaokrąglony, więc może nie ma o co „bić piany”.

Oppo Watch w dwóch wersjach

Oppo zdecydowało, że pierwszy smartwatch firmy dostępny będzie w dwóch wersjach:

46 mm z 1,91-calowym ekranem AMOLED

41 mm z 1,6-calowym ekranem AMOLED

Wyświetlacz większego Oppo Watcha ma 1,91 cala i charakteryzuje się 100-procentowym pokryciem palety kolorów DCI-P3. Do tego zagęszczenie pikseli na cal wynosi 326 ppi, przy rozdzielczości 440×473 pikseli. To brzmi naprawdę dobrze. Sama aluminiowa koperta ma grubość 4,5 mm. Producent deklaruje jej odporność na wodę, do 5 ATM. Wersja 41 mm jest szczelna tylko do 3 ATM.

Ale ekran to nie wszystko

Co ciekawe, Oppo Watch nie działa pod kontrolą Wear OS, na co się zapowiadało. Producent przekazał, że jego oprogramowanie – ColorOS Watch – jedynie bazuje na Androidzie. Mówimy jednak o urządzeniu, które zadebiutowało w Chinach. Możliwe, że Oppo podejmie inne decyzje co do software’u na innych rynkach.

W niektórych krajach Oppo Watch będzie wspierać eSIM (w Polsce dostępny póki co tylko w Orange). Na wyposażeniu zegarka znajdziemy też pulsometr oraz dwa przyciski fizyczne, odpowiedzialne za sterowanie urządzeniem – nie ma za to fizycznej koronki (z której podobno w kolejnej generacji Watcha też ma zrezygnować Apple).

W środku działa procesor Snapdragon Wear 2500, który wspiera 1 GB RAM i 8 GB pamięci wbudowanej.

Materiały promocyjne wskazują, że zegarek ma wytrzymywać do 40 godzin pracy (wersja 41 mm – tylko 24 h). W trybie oszczędności energii większa edycja może „dociągnąć” nawet do 21 dni. Ponieważ Oppo Watch będzie wspierał szybkie ładowanie VOOC, wystarczy 15-minutowy kontakt z ładowarką, by zapewnić 46% energii w baterii. Naładowanie jej do pełna zamie 75 minut.

Ceny pierwszego zegarka Oppo w Chinach wynoszą:

1999 juanów za wersję 46 mm (~1110 zł)

za wersję 46 mm (~1110 zł) 1499 juanów za wersję 41 mm (~830 zł)

Jeśli firma zechce sprzedawać ten smartwatch także w naszym kraju, na pewno się o tym dowiecie.

źródło: własne, Oppo, The Verge, Engadget